Tranquillement, Hideaki Itsuno continue de recruter ses anciens collègues de Capcom

Hideaki Itsuno prend déjà du poids chez Tencent. Non seulement l'homme dirige la branche japonaise Lightspeed Studios (dans le but de développer un jeu d'action AAA) mais voilà qu'il s'est offert le droit et le chéquier pour ouvrir un deuxième studio à Osaka, et il en profite : Itsuno a recruté de suite plusieurs anciens collègues de Capcom dont Toshihiro Nakagawa (concepteur narratif de la franchise Devil May Cry et Dragon's Dogma), Daigo Ikeno (directeur artistique de la seconde franchise citée) et le discret « Gooda Cheese » (c'est un pseudo), un des illustrateurs historiques de Capcom, notamment responsable des artworks de Street Fighter 2 et Power Stone.



Itsuno en a profité pour rajouter que son départ de Capcom était lié au fait que la priorité de l'éditeur était de faire des suites, ce qu'il a aimé faire et même réclamé (Devil May Cry 5 et Dragon's Dogma 2 notamment) mais vu les temps de développement et son âge, il souhaitait aussi avoir la chance de faire une nouvelle licence, et les négociations étaient « un peu difficiles » avec son ancien employé.



Il faut en effet reconnaître que depuis la génération PS360, Capcom est beaucoup plus frileux à l'idée de lancer des chantiers AAA de nouvelles franchises (sur l'actuelle, il n'y aura probablement rien à part Pragmata).