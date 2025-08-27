Tranquillement, Hideaki Itsuno continue de recruter ses anciens collègues de Capcom
Hideaki Itsuno prend déjà du poids chez Tencent. Non seulement l'homme dirige la branche japonaise Lightspeed Studios (dans le but de développer un jeu d'action AAA) mais voilà qu'il s'est offert le droit et le chéquier pour ouvrir un deuxième studio à Osaka, et il en profite : Itsuno a recruté de suite plusieurs anciens collègues de Capcom dont Toshihiro Nakagawa (concepteur narratif de la franchise Devil May Cry et Dragon's Dogma), Daigo Ikeno (directeur artistique de la seconde franchise citée) et le discret « Gooda Cheese » (c'est un pseudo), un des illustrateurs historiques de Capcom, notamment responsable des artworks de Street Fighter 2 et Power Stone.
Itsuno en a profité pour rajouter que son départ de Capcom était lié au fait que la priorité de l'éditeur était de faire des suites, ce qu'il a aimé faire et même réclamé (Devil May Cry 5 et Dragon's Dogma 2 notamment) mais vu les temps de développement et son âge, il souhaitait aussi avoir la chance de faire une nouvelle licence, et les négociations étaient « un peu difficiles » avec son ancien employé.
Il faut en effet reconnaître que depuis la génération PS360, Capcom est beaucoup plus frileux à l'idée de lancer des chantiers AAA de nouvelles franchises (sur l'actuelle, il n'y aura probablement rien à part Pragmata).
publié le 27/08/2025 à 07:54 par Gamekyo
Il y a eu Kunitsu-gami path of the goddess durant cette gen que j'ai bien aimé perso, mais c'est vrai que c'est du AA.
Après c'était lui qui voulait faire absolument une suite à Dragon's Dogma et maintenant il s'en va car il n'aime pas faire de suite ? J'ai l'impression qu'il a été remercié pour l'échec de DD2.
Il parle d'une moyenne de 4 ou 5 ans pour sortir un jeu.
Son studio date de la fin d'année dernière.
Bref si on lit entre les lignes et avec principalement de l'interprétation, ça donnerai possiblement une date de sortie pour environ 2029 pour son prochain jeu.
Jeu cross gen donc.
Il a bien précisé qu'il voulait faire les 2, mais ses propos sous-entendent que Capcom lui avait déjà imposé un DMC6 (logique vu le succès du 5) alors qu'il voulait enfin faire du neuf.
Et oui, Kunitsu comme Exoprimal sont du AA.
Capcom, ça fait longtemps qu'ils ont lâché les ambitieuses new IP à chaque gen.
PS1 : Resident Evil & Dino Crisis
PS2 : Devil May Cry, Onimusha, Monster Hunter
PS3/360 : Dead Rising, Lost Planet
PS4/One : RIEN (Deep Down annulé)
PS5/XBS : Pragmata
Après les mecs s'en sortent très bien niveau thunes donc bon
Ou alors faut lancer des franchises à petit budget et ne mettre le pognon que pour la suite.
Les nouvelles franchises se font globalement démonter.
Ou alors il y a les fausses nouvelles franchises du type Elden Ring qui n'est qu'un dark soul 4 masqué.
Comme on peut dire que Metaphor est un spin off de Persona (qui est déjà de base un spin off de Shin megami tensei).
Sega est également très frileux, Nintendo, konami, etc...
Que dire de SE ? Entre le remaster d'un énième drgon quest ou d'un final fantasy (qui doit avoir plus d'une centaine de jeux au compteur).
Ils avaient tenté Forspoken, mais on a vu ce que ça a donné. Ils l'auraient appeler "Final fantasy forspoken" ça serait surement mieux vendu avec exactement le même contenu.
Le jeu vidéo reste un média d'offre et de demande. Et le public ne veut que des noms connus.
N'oublions pas que le jeu le plus attendu n'est pas une nouvelle licence prometteuse mais GTA 6... après combien d'années du 5 ?
Alors oui sur ce site, on entendra peut être un discours différent mais êtes vous représentatifs du marché ? Très certainement pas.
Le grand public carbure à base de GTA, EA FC, CAll of, Assassin's creed etc...
Tiens je vais faire un article dédié pour échanger uniquemenr sur ce sujet
Alors il y a du vrai dans ce que tu dis, mais également du faux.
Déjà prenons la dernière fois où Capcom était motivé aux new UP, donc la gen PS360.
Déjà Dead Rising, il a trouvé son public et a eu de bonnes critiques. Comme ce même Capcom avec BOFV, les mecs tentaient avant tout le monde de pousser le concept du rogue sur consoles mais au lieu de continuer (car ironiquement, c'est devenu de plus en plus populaire), ils ont tout lâché pour partir dans le bourrinage grand public sans restriction.
Lost Planet pareil. Un premier épisode audacieux et plaisant, il restait plus qu'à affiner l'ensemble mais les mecs se sont ensuite perdus avec un 2 sous forme de jeu coop, puis un 3 sous-traité je ne sais plus où (pas mauvais mais mwef).
Deux IP à hauts potentiels qu'ils ont flingué tout seul.
Et autre point, si Resident Evil, Street Fighter ou encore Devil May Cry cartonnent après plusieurs décennies, c'est aussi parce que c'est des licences avec des "gueules". Y a des stars dans le casting qu'on se plaît à retrouver (MH est un cas à part).
Dans Dead Rising, Frank West et ceux qui ont suivi n'ont pas grand-charisme et personne ne se souvient des persos de Lost Planet. C'est quelque chose qui joue.
Pour lost planet, capcom s'en tape tellement que le 2 n'est plus accessible sur steam après des retours de joueurs sur des problemes. Et rien ne dit qu'ils corrigeront ...