Devolver Digital : Baby Steps prend 2 semaines de report... pour fuir la sortie de Hollow Knight Silksong
Devolver Digital annonce que l'étrange et rigolo Baby Steps ne sortira pas le 8 septembre comme annoncé depuis un moment, mais le 23 du même mois, soit deux semaines supplémentaires sans aucun rapport avec un polish de dernière minute.
Car par cette simple vidéo, l'éditeur ne ment aucunement sur la problématique : fuir la déferlante Hollow Knight : Silksong (4 septembre), déjà promis comme l'une des plus grosses pointures de l'année sur le plan commercial comme la critique.
Et apparemment ce n'est pas le seul, il y a déjà quelques indépendants qui repoussent leurs jeux pour éviter de se retrouver dans l'ombre
HK est aux indépendants ce que GTA est Aix gros éditeurs
Ça reste quand même fou qu'après seulement un seul jeu, la licence est autant d'ampleur, c'est tellement mérité