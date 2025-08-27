recherche
News / Blogs
Devolver Digital : Baby Steps prend 2 semaines de report... pour fuir la sortie de Hollow Knight Silksong
Devolver Digital annonce que l'étrange et rigolo Baby Steps ne sortira pas le 8 septembre comme annoncé depuis un moment, mais le 23 du même mois, soit deux semaines supplémentaires sans aucun rapport avec un polish de dernière minute.

Car par cette simple vidéo, l'éditeur ne ment aucunement sur la problématique : fuir la déferlante Hollow Knight : Silksong (4 septembre), déjà promis comme l'une des plus grosses pointures de l'année sur le plan commercial comme la critique.

5
Qui a aimé ?
kisukesan, icebergbrulant, aros, gareauxloups, kevinmccallisterrr
publié le 27/08/2025 à 15:43 par Gamekyo
commentaires (17)
midomashakil publié le 27/08/2025 à 15:50
et le prix c'est pour quand??!!!!!!!!
arquion publié le 27/08/2025 à 16:03
très sympa la vidéo
ziggourat publié le 27/08/2025 à 16:06
Top la vidéo, de la dérision c'est toujours plaisant !

Et apparemment ce n'est pas le seul, il y a déjà quelques indépendants qui repoussent leurs jeux pour éviter de se retrouver dans l'ombre

HK est aux indépendants ce que GTA est Aix gros éditeurs

Ça reste quand même fou qu'après seulement un seul jeu, la licence est autant d'ampleur, c'est tellement mérité
51love publié le 27/08/2025 à 16:12
Finalement on l'a notre GTA a la rentrée qui fait fuire tous les jeux
aros publié le 27/08/2025 à 16:39
Ah ouais... ils sont vraiment tombés de leur chaise.
bourbon publié le 27/08/2025 à 16:46
Devolver est toujours aussi drôle
keiku publié le 27/08/2025 à 17:12
je les comprends parfaitement , mais je pense pas que ca changera grand chose a leurs ventes
wazaaabi publié le 27/08/2025 à 17:21
Cool
zboubi480 publié le 27/08/2025 à 17:27
Ce trailer génial leur un un bon coup de pub en tout cas, super initiative. Je vais faire Silksong sur le Game Pass et j'achèterai peut être Baby Step
tripy73 publié le 27/08/2025 à 19:02
midomashakil : c'est aussi la question que je me pose, en espérant un tarif pas trop abusé.
mattewlogan publié le 27/08/2025 à 19:59
C’est très drôle, je trouve
grospich publié le 27/08/2025 à 20:09
Il n'y a que moi qui a des 504 gateway time-out ?
arquion publié le 27/08/2025 à 20:21
grospich depuis 1 ou 2 jours, c'est horrible, mais c'est comme ça.
midomashakil publié le 27/08/2025 à 21:08
grospich idem presque chaque heure au moins le site bug
midomashakil publié le 27/08/2025 à 22:31
tripy73 20 euro sera geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
tripy73 publié le 28/08/2025 à 05:05
midomashakil : oui c'est serait bien si c'est ce prix là.
akiru publié le 28/08/2025 à 08:15
Les Indes qui baissent tous leur froc a coup de vidéo où image où il se font baiser le fion par hollow knight. Aucun amour propre. Après ils font surtout ça pour rappeler que leur jeu existe et ça marche
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Hollow Knight Silksong
3
Ils aiment
Nom : Hollow Knight Silksong
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Team Cherry
Genre : action
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo