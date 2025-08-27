recherche
PS Plus Essential : le programme de septembre, avec un autre jeu Xbox en tête d'affiche
Continuons d'ironiser sur la mot de la gueguerre des consoles en découvrant que le principal morceau du PS Plus Essential du mois de septembre (à télécharger dès mardi prochain) sera un jeu aujourd'hui estampillé Xbox, plus précisément Psychonauts 2.

Il sera accompagné de Stardew Valley pour ceux qui ne font pas partie des 40 millions d'acheteurs, et enfin le puzzle-game « à perspective » Viewfinder.

2
Qui a aimé ?
kisukesan, kevinmccallisterrr
publié le 27/08/2025 à 15:39 par Gamekyo
commentaires (12)
kujotaro publié le 27/08/2025 à 15:48
Dommage je l'ai déjà. Mais bon mois
ravyxxs publié le 27/08/2025 à 16:22
Psy2 est vraiment bon.
bourbon publié le 27/08/2025 à 16:54
Ça donne quoi Viewfinder pour ceux qui y ont joué ?

Je prends note pour Psychonauts
kalas28 publié le 27/08/2025 à 18:33
bourbon court mais excellent
mattewlogan publié le 27/08/2025 à 19:22
Déjà fait
bladagun publié le 27/08/2025 à 19:34
Wouaaa flingax au max ce mois
kurosu publié le 27/08/2025 à 19:38
Quel mois ridicule
mck publié le 27/08/2025 à 19:38
Je l'ai déjà terminé sur Xbox, il est top !
Sur PlayStation, seule la version PS4 existe, il n'y a jamais eu d'édition PS5 pour Psychonauts 2 contrairement a une version Series X.
Mais franchement, c'est un excellent jeu, n'hésitez pas si vous ne l’avez pas encore essayé !
fritesmayo76 publié le 28/08/2025 à 07:08
Déjà fait sur Xbox mais sympa. Stardew Valley je passe et Viewfinder ça sera une découverte. J'espère une sélection plus étoffée pour le tiers Extra.
cyr publié le 28/08/2025 à 07:45
Stardew valley.....le jeux coûte combien? 15 balle?
gasmok2 publié le 28/08/2025 à 08:57
Déjà fait sur Xbox, Psychonauts 2 est vraiment excellent et je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Par contre je ne sais pas sur Play, mais sur Xbox les voix étaient en anglais uniquement
bourbon publié le 28/08/2025 à 20:19
kalas28 Merci pour le bref retour, je mets dans la liste de souhaits pour ne pas l'oublier
