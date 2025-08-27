PS Plus Essential : le programme de septembre, avec un autre jeu Xbox en tête d'affiche

Continuons d'ironiser sur la mot de la gueguerre des consoles en découvrant que le principal morceau du PS Plus Essential du mois de septembre (à télécharger dès mardi prochain) sera un jeu aujourd'hui estampillé Xbox, plus précisémentIl sera accompagné depour ceux qui ne font pas partie des 40 millions d'acheteurs, et enfin le puzzle-game « à perspective »