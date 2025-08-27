PS Plus Essential : le programme de septembre, avec un autre jeu Xbox en tête d'affiche
Continuons d'ironiser sur la mot de la gueguerre des consoles en découvrant que le principal morceau du PS Plus Essential du mois de septembre (à télécharger dès mardi prochain) sera un jeu aujourd'hui estampillé Xbox, plus précisément Psychonauts 2
.
Il sera accompagné de Stardew Valley
pour ceux qui ne font pas partie des 40 millions d'acheteurs, et enfin le puzzle-game « à perspective » Viewfinder
.
publié le 27/08/2025 à 15:39 par Gamekyo
Je prends note pour Psychonauts
Sur PlayStation, seule la version PS4 existe, il n'y a jamais eu d'édition PS5 pour Psychonauts 2 contrairement a une version Series X.
Mais franchement, c'est un excellent jeu, n'hésitez pas si vous ne l’avez pas encore essayé !
Par contre je ne sais pas sur Play, mais sur Xbox les voix étaient en anglais uniquement