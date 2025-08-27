recherche
Onimisha : Way of the Sword s'offre 10 minutes de gameplay tirées de la démo GamesCom
Après l'avoir posté ce week-end puis retiré (le stagiaire, toujours), Capcom remet en ligne la grosse présentation de gameplay de la démo GamesCom de Onimusha : Way of the Sword, soit une dizaine de minutes pour voir les principaux fondamentaux du gameplay de cette « suite » expressément plus lente dans son gameplay pour gagner en profondeur avec nouvelles mécaniques de stun et parry, sans oublier le retour du « Issen », ce coup à risque consistant à placer son attaque pile au moment où l'adversaire enclenche la sienne (très puissante, avec de belles récompenses d'âme avec).

Capcom n'a pas encore précisé la sortie, si ce n'est quelque part en 2026.

publié le 27/08/2025 à 10:55 par Gamekyo
shanks publié le 27/08/2025 à 10:57
Autant le style me plaît, autant je trouve le jeu bizarrement assez froid graphiquement.

Capcom semble avoir des ratés avec son moteur sur cette gen.
kizito5 publié le 27/08/2025 à 11:04
Shanks => Je pense que c'est la colorimétrie. Le jeu a vraiment une teinte très terne. Day one pour moi, mais c'est vrai qu'il gagnerait a être un peu plus coloré.
marchand2sable publié le 27/08/2025 à 11:08
Je ne regarde pas, je pense qu’il y a moyen que la démo soit disponible pour tous en 2026. Autant se garder la surprise même si c’est très loin…
malroth publié le 27/08/2025 à 11:22
tellement hâte

les expressions faciales du hero et les animations lors du fight contre le boss, je kiffe trop.

ya une certaine classe, vraiment. du combat posé, on voit tout ce qui se passe à l'écran, les animations détaillées...ect

ya pas de vitesse x50 et 10 millions d'effets de particules qui t'empeche de voir ce qui se passe à l'écran.

franchement ça fait plaisir ça.
jenicris publié le 27/08/2025 à 11:24
shanks le RE engine a surtout du mal avec les mondes ouverts
mattewlogan publié le 27/08/2025 à 11:29
shanks ça dépend vraiment des goûts parce que moi je le trouve magnifique grosse hype pour ce jeu
akinen publié le 27/08/2025 à 12:02
Bon ben faudra que je fasse TOUS les autres
kujotaro publié le 27/08/2025 à 12:05
Palalala. Quelle dinguerie en approche.
pastorius publié le 27/08/2025 à 12:08
Onimisha?
walterwhite publié le 27/08/2025 à 12:19
Le gameplay et le soundesign
bladagun publié le 27/08/2025 à 12:21
Depuis le temps que l'on attend ce retour ! J'espère qu'il vas cartonner de fou pour que cette licence ne retombe pas dans l'oublie
fiveagainstone publié le 27/08/2025 à 12:22
C'est grisland et il y a un voile blanc (peut-être lié à youtube ?). Mais sinon ça a l'air très bien.
midomashakil publié le 27/08/2025 à 13:02
shanks ou est le nouveau moteur de capcom pour la next gen ? pk il utilise tjr l'ancien ?
ravyxxs publié le 27/08/2025 à 13:12
L'effet sur le sprint....why whyyyy
coopper publié le 27/08/2025 à 13:19
shanks Je pense que c'est surtout un choix artistique, surtout quand tu compares aux remakes de RE 2, 3 et 4. Tout est beaucoup plus froid, avec cette teinte de bleu omniprésente et que je trouve vraiment fade.
magnetic publié le 27/08/2025 à 14:29
midomashakil

Je ne sais pas si la question est un troll du coup je vais répondre 1er degré au cas ou ca intéresse des gens^^

On ne crée pas un nouveau moteur à chaque changement de gen, le prix et les ressources pour gérer un moteur de jeu sont énorme donc en tant que développeur tu ne repars jamais de 0 pour recréer un moteur. Le peu de devs qui se permettent de faire çà sont des devs indé millionnaire qui ont tout le temps du monde pour le faire (ex Jonathan Blow).

Naughty Dog a le même moteur depuis Uncharted 1 par contre des équipes s'occupent d'intégrer toute les nouvelles technologies dont ils ont besoin et ces techno restent dispo par la suite pour les prochains jeux.

Le RE engine n'a rien de vieux il est même très à jour par rapport à ce qui se fait dans l'industrie (pour moi les jeux Capcom sont parmi les plus impressionnant sur beaucoup de point, notamment visuel). Il est largement à la hauteur de la gen.

Il ne faut pas confondre direction artistique et graphismes, ce n'est pas parce que plusieurs jeux Capcom sont très sombre et terne que c'est la cause du moteur, c'est des choix graphiques. Regarde Street Fighter 6 qui tourne sur le RE Engine il n'a rien de terne et est extrêmement coloré avec une DA très différente du reste des projets.
midomashakil publié le 27/08/2025 à 14:40
magnetic mais capcom a annoncer le re engine rex depuis presque 3 ans
naru publié le 27/08/2025 à 15:21
J'ai vu le dernier trailer et ça me suffit. Je n'ai pas envie d'en voir plus, je fais confiance à Capcom.
hatefield publié le 28/08/2025 à 07:46
C'est quoi cette lenteur abyssale.
gamerdome publié le 29/08/2025 à 06:26
C'est Onimousha, c'est lent, mou, les ennemis te regardent bêtement au lieu d'attaquer...

J'espère qu'au moins c'est en easy par rapport à la passivité des ennemis, et qu'il seront plus agressifs en difficulté supérieur.

Mais si c'est toujours aussi lent c'est la douche froide et je resterai sur Ninja Gaiden 4.
nikolastation publié le 29/08/2025 à 08:30
hatefield Mais tellement ! O_O" Autant les animations sont très propres, la DA classique mais efficace... mais alors la vitesse de jeu est affreusement lente. Très surprenant en 2025. Ca m'a un peu refroidi pour le coup.
Fiche descriptif
Onimusha : Way of the Sword
Nom : Onimusha : Way of the Sword
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
