Onimisha : Way of the Sword s'offre 10 minutes de gameplay tirées de la démo GamesCom

Après l'avoir posté ce week-end puis retiré (le stagiaire, toujours), Capcom remet en ligne la grosse présentation de gameplay de la démo GamesCom de, soit une dizaine de minutes pour voir les principaux fondamentaux du gameplay de cette « suite » expressément plus lente dans son gameplay pour gagner en profondeur avec nouvelles mécaniques de stun et parry, sans oublier le retour du « Issen », ce coup à risque consistant à placer son attaque pile au moment où l'adversaire enclenche la sienne (très puissante, avec de belles récompenses d'âme avec).Capcom n'a pas encore précisé la sortie, si ce n'est quelque part en 2026.