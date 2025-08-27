Onimisha : Way of the Sword s'offre 10 minutes de gameplay tirées de la démo GamesCom
Après l'avoir posté ce week-end puis retiré (le stagiaire, toujours), Capcom remet en ligne la grosse présentation de gameplay de la démo GamesCom de Onimusha : Way of the Sword, soit une dizaine de minutes pour voir les principaux fondamentaux du gameplay de cette « suite » expressément plus lente dans son gameplay pour gagner en profondeur avec nouvelles mécaniques de stun et parry, sans oublier le retour du « Issen », ce coup à risque consistant à placer son attaque pile au moment où l'adversaire enclenche la sienne (très puissante, avec de belles récompenses d'âme avec).
Capcom n'a pas encore précisé la sortie, si ce n'est quelque part en 2026.
Capcom semble avoir des ratés avec son moteur sur cette gen.
les expressions faciales du hero et les animations lors du fight contre le boss, je kiffe trop.
ya une certaine classe, vraiment. du combat posé, on voit tout ce qui se passe à l'écran, les animations détaillées...ect
ya pas de vitesse x50 et 10 millions d'effets de particules qui t'empeche de voir ce qui se passe à l'écran.
franchement ça fait plaisir ça.
Je ne sais pas si la question est un troll du coup je vais répondre 1er degré au cas ou ca intéresse des gens^^
On ne crée pas un nouveau moteur à chaque changement de gen, le prix et les ressources pour gérer un moteur de jeu sont énorme donc en tant que développeur tu ne repars jamais de 0 pour recréer un moteur. Le peu de devs qui se permettent de faire çà sont des devs indé millionnaire qui ont tout le temps du monde pour le faire (ex Jonathan Blow).
Naughty Dog a le même moteur depuis Uncharted 1 par contre des équipes s'occupent d'intégrer toute les nouvelles technologies dont ils ont besoin et ces techno restent dispo par la suite pour les prochains jeux.
Le RE engine n'a rien de vieux il est même très à jour par rapport à ce qui se fait dans l'industrie (pour moi les jeux Capcom sont parmi les plus impressionnant sur beaucoup de point, notamment visuel). Il est largement à la hauteur de la gen.
Il ne faut pas confondre direction artistique et graphismes, ce n'est pas parce que plusieurs jeux Capcom sont très sombre et terne que c'est la cause du moteur, c'est des choix graphiques. Regarde Street Fighter 6 qui tourne sur le RE Engine il n'a rien de terne et est extrêmement coloré avec une DA très différente du reste des projets.
J'espère qu'au moins c'est en easy par rapport à la passivité des ennemis, et qu'il seront plus agressifs en difficulté supérieur.
Mais si c'est toujours aussi lent c'est la douche froide et je resterai sur Ninja Gaiden 4.