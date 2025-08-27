recherche
News / Blogs
Ubisoft commence à revendre d'anciennes licences
Nous étions assez bien prévenus sur le fait que le coeur de la nouvelle stratégie d'Ubisoft se situerait autour de ses principales licences clés désormais gérées par une branche à part entière (Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry) et pour le reste, seul l'avenir dira ou non si leur survie. Du genre Prince of Persia dont le fameux remake des Sables du Temps est censé arriver dans moins de 7 mois et dont nous n'avons eu encore aucun visuel.

Car si pour l'heure, d'autres franchises perdurent comme elles le peuvent, certaines efficacement (The Division), d'autres encore « en attente » du moindre trailer (Rayman Remake, Splinter Cell Remake…), la montgolfière Ubisoft a commencé à balancer par dessus bord les plus « inutiles » et c'est ainsi que nous apprenons que Atari leur a racheté 4 licences :

- Cold Fear
- I Am Alive
- Child of Eden
- Grow Home
- Grow Up

Pas tous remarquables, mais on peut du coup s'attendre sans surprise à un coup de peinture pour une sortie future de quelques remasters.

0
Qui a aimé ?
publié le 27/08/2025 à 06:38 par Gamekyo
commentaires (9)
lazer publié le 27/08/2025 à 07:13
a confirmer mais est que c'est vrai que guillemot vas passer en procès ? parce que si c'est le cas il risque de se faire latter les noix au savon de marseille avec tout ce qu'il traine comme casseroles
liberty publié le 27/08/2025 à 07:32
Une des plus grosses entreprise du JV qui meurt en live....
gamesebde3 publié le 27/08/2025 à 07:39
C'est dommage qu'un ait vendu ses licences à atari.
Un jeu comme cold fear avait des défauts mais également un sacré potentiel. Pas sûr qu'atari en fasse un bon jeu.
shincloud publié le 27/08/2025 à 07:39
Child of Eden
seiphir0the publié le 27/08/2025 à 08:53
Cold fear et i’am alive c’était de bonne surprise de l’époque 360 pour ma part
torotoro59 publié le 27/08/2025 à 09:49
I am alive, excellent jeu.
churos45 publié le 27/08/2025 à 12:11
I am Alive et Grow Home étaient cool. Je ne connais pas les autres. Y'a moyen d'en faire quelque chose de correct
alexdahu publié le 27/08/2025 à 13:17
i am alive, quelle excellente découverte à l'époque.....
liquidus publié le 27/08/2025 à 15:04
lazer Oui il est bien convoqué par la justice début octobre, ce n’est pas un simple bruit de couloir. Après ce n’est pas forcément un “procès” dans le sens spectacle façon tribunal public?: c’est une audience en citation directe, où le tribunal va décider s’il y a matière à poursuivre au fond. Mais ça reste une vraie convocation.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Ubisoft
50
Ils aiment
Nom : Ubisoft
site officiel : http://www.ubisoft.fr
Copyright © Gamekyo