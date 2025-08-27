Ubisoft commence à revendre d'anciennes licences

Nous étions assez bien prévenus sur le fait que le coeur de la nouvelle stratégie d'Ubisoft se situerait autour de ses principales licences clés désormais gérées par une branche à part entière (Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry) et pour le reste, seul l'avenir dira ou non si leur survie. Du genre Prince of Persia dont le fameux remake des Sables du Temps est censé arriver dans moins de 7 mois et dont nous n'avons eu encore aucun visuel.
Car si pour l'heure, d'autres franchises perdurent comme elles le peuvent, certaines efficacement (The Division), d'autres encore « en attente » du moindre trailer (Rayman Remake, Splinter Cell Remake…), la montgolfière Ubisoft a commencé à balancer par dessus bord les plus « inutiles » et c'est ainsi que nous apprenons que Atari leur a racheté 4 licences :
- Cold Fear
- I Am Alive
- Child of Eden
- Grow Home
- Grow Up
Pas tous remarquables, mais on peut du coup s'attendre sans surprise à un coup de peinture pour une sortie future de quelques remasters.
Un jeu comme cold fear avait des défauts mais également un sacré potentiel. Pas sûr qu'atari en fasse un bon jeu.