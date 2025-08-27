Charts US : déjà 2 millions de Switch 2 Charts US : déjà 2 millions de Switch 2

Circana nous fait son point US, ici pour le mois de juin 2025, avec une Nintendo Switch 2 qui permet au marché de respirer en dépassant déjà les 2 millions d'unités vendues sur ce territoire (75 % mieux que la Switch 1 en 2017 sur le même laps de temps), et heureusement quand on voit les autres :



PlayStation 5 : -47 % par rapport à juillet 2024

Xbox Series : -69 %

Nintendo Switch : -52 %



Sur le software, on n'échappe pas à la nouvelle fournée EA dont le MVP Bundle (incluant un College Football 26 et un code pour Madden NFL26), suivi de Donkey Kong Bananza qui n'a même pas besoin des données numériques pour être la 3e meilleure vente du mois, et la 20e meilleure vente de l'année.



Notons également les bonnes performances de Tony Hawk's Pro Skater 3+4 et Grounded 2, d'ailleurs meilleure vente PC du mois alors que ce n'est qu'une Early Access.





MEILLEURES VENTES POUR JUILLET 2025

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(De même pour les indés et certains cas comme Palworld et Clair Obscur : Expedition 33)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. EA Sports College Football 26 (NEW)

2. EA Sports MVP Bundle (NEW)

3. Donkey Kong Bananza (NEW)

4. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 (NEW)

5. Call of Duty : Black Ops 6

6. Minecraft

7. Forza Horizon 5

8. Grounded 2 (NEW)

9. Red Dead Redemption 2

10. Grand Theft Auto V



11. MLB The Show 25

12. Death Stranding 2

13. WWE 2K25

14. Elden Ring

15. NBA 2K25

16. Elden Ring Nightreign

17. Split Fiction

18. EA Sports FC 25

19. Marvel's Spider-Man 2

20. F1 25



MEILLEURES VENTES 2025

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(De même pour les indés et certains cas comme Palworld et Clair Obscur : Expedition 33)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Monster Hunter Wilds (=)

2. The Elder Scrolls IV – Oblivion Remastered (=)

3. EA Sports College Football 26 (NEW)

4. Call of Duty : Black Ops 6 (-1)

5. MLB The Show 26 (-1)

6. Kingdom Come Deliverance II (-1)

7. WWE 2K25 (-1)

8. Elden Ring Nightreign (-1)

9. Split Fiction (-1)

10. NBA 2K25 (-1)