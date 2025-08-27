Toujours en vie, Compulsion Games commence son recrutement pour son prochain projet

Lors de la nouvelle coupe budgétaire de Microsoft, on pensait que Compulsion Games serait le premier studio dans la ligne de mire pour une fermeture suite à l'échec demais non seulement la boîte semble maintenir sa survie, et même qu'elle recrute de nouveau pour un nouveau projet sous Unreal Engine 5.Bonne chance à eux, et pour maintenant, rendez-vous sur Next Gen pour en voir la couleur, en espérant un peu plus d'ambition et d'originalité pour suivre avec les talents graphiques et esthétiques de l'équipe.