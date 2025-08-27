Toujours en vie, Compulsion Games commence son recrutement pour son prochain projet
Lors de la nouvelle coupe budgétaire de Microsoft, on pensait que Compulsion Games serait le premier studio dans la ligne de mire pour une fermeture suite à l'échec de South of Midnight mais non seulement la boîte semble maintenir sa survie, et même qu'elle recrute de nouveau pour un nouveau projet sous Unreal Engine 5.
Bonne chance à eux, et pour maintenant, rendez-vous sur Next Gen pour en voir la couleur, en espérant un peu plus d'ambition et d'originalité pour suivre avec les talents graphiques et esthétiques de l'équipe.
J'imagine que Microsoft a peur de froisser pas mal de journalistes et d'influenceurs woke s'il venait à fermer Compulsion Games.
Je n'aima pas du tout les délires woke et autres bidules.
Mais pour le coup South of Midnight est sensé se dérouler dans un univers inspiré de la Nouvelle-Orléans ou de la Louisianne.
Je ne vois pas du tout ou est le côté Woke dans ce titre.
Y a rien de woke dans le jeu.
Une femme noire en héroïne ne fait pas d'un jeu un produit woke...
(par contre c'est un jeu très moyen oui)
Après, les choix étranges de MS, on commence à s'y habituer
Si Shanks faisait son travail correctement, il dirait par exemple que Compulsion Game a viré et remplacé la doubleuse principale du jeu car elle sonnait pas assez "noire". Si on suit leur définition et leur raisonnement éthique, c'est du racisme pur jus. D'ailleurs ils ont raceswapp eux même le personnage principal qui était totalement différent à l'origine, mais SBI est passé par là et ils ont dit "hop hop hop, c'est pas assez black tout ça".
Si Shanks faisait son travail correctement, il pourrait aussi citer la community manager du même studio PikaChulita (Katie Robinson): "White male gamers were a mistake"
Le jeu a bidé et n'intéresse personne, le public cible est inexistant. Donc qu'est ce qui pourrait motiver un studio à concevoir un jeu dont l'essence même ne va attirer personne ? En un mot: l'idéologie. Et l'idéologie en question, c'est le wokisme. CQFD.
Au fait c'est quoi le rapport avec le sujet initial ? C'était pas normalement pas autorisé de parler de ce genre de conneries quand c'est pas le sujet ?
J'espère qu'ils vont se séparer de ces parasites et repartir sur de bonnes bases
"Et Shanks, tu as vu syfer il est méchant !"
A ce que je vois tu as toujours le seum et ça m'étonne pas vu le gros nerf qui se prépare sur BF6. Tu va pouvoir rester sur CoD c'est bien.
Pour reprendre ton idée, je la retournerai simplement contre toi: l'activisme et la politique n'ont rien à faire dans un jeu vidéo, qui est un produit de divertissement destiné à un public, quel qu'il soit.
Donc c'est plutôt à toi de te poser les bonnes questions.
C'est un espace commentaire, qui est un lieu d'expression pour donner son avis. Toi tu es woke, et tu défends tes jeux woke. Moi je suis anti-woke, et je dénonce les jeux anti-woke. C'est tout.
Visiblement, l'opinion de certains te dérange, ça en dit long sur ta vision de la société.
Mais bien sur et en quel honneur ? Car toi tu n'as pas envie que ca soit le cas ? Passe ton chemin et voilà. C'est pareil pour un livre, ou un film. Les auteurs ont totalement le droit si ils ont envie de parler politique et activisme si ca leur chante. Ca fait 25 ans que South Park le fait très bien et que ca te plaise ou non ca ne changera rien à l'affaire.
Quand j'allume un jeu, je ne me pose pas la question de savoir ce que pense celui qui l'a réalisé.
Je ne défends aucun jeux, si une référence me dérange à un moment donné, j'aviserai en fonction de mon degré de conviction. En l’occurrence, aucun des titres de l'éditeur n'est en cause. Tu sembles affirmer que les concepteurs le sont, ce sont tes sources, qu'est ce qui m'oblige a te faire confiance?
Si on applique ton mode de pensée à tout, qu'est ce qui te dit que la personne qui a réalisé ta connexion internet n'est pas woke, que celui qui a pensé la création de ton smartphone ne l'est pas, celui qui a préparé ton sandwish ne frappe-t-il pas sa femme...
Je n'ai pas le droit de te dire quoi penser mais toi non plus.
Par contre, t'es vraiment lourd.
Tu oses me parler de propagande en défendant le wokisme dans les jeux vidéo ? Alors que c'est de l'activisme pur et dur ? Mais lol, c'est le roquefort qui dit au camembert "tu pues".
Tu défends le wokisme dans les jeux vidéo, c'est un fait. Le simple fait de me contredire et oser remettre en question l'existence des jeux produits aux mains d'activistes politisé à gauche c'est ni plus ni moins que tu négationnisme primaire d'un idéologue aveugle.
Ensuite pour te citer:
"Tu sembles affirmer que les concepteurs le sont, ce sont tes sources, qu'est ce qui m'oblige a te faire confiance?"
Mais mec, tu vis dans une grotte ou bien ? Renseigne toi un peu, tu m'a l'air sacrément perché. On dirait que tu découvre le pérou à orléans ma parole. Dans tous les cas, je ne cherche pas à te convaincre, je me fous pas mal de ton avis de woke qui s'ignore. J'en reviens pas qu'il y ai encore des gens en 2025 qui n'ont toujours pas pris conscience du phénomène, c'est incroyable ce niveau de déconnexion, faut être méchamment à la ramasse.
"Si on applique ton mode de pensée à tout, qu'est ce qui te dit que la personne qui a réalisé ta connexion internet n'est pas woke, que celui qui a pensé la création de ton smartphone ne l'est pas, celui qui a préparé ton sandwish ne frappe-t-il pas sa femme..."
Là on touche le fond, mais je vais m'abaisser à ton niveau et t'expliquer.
Rien ne suggère que ma connexion internet est woke, ma box n'est pas au couleur du drapeau LGBT par exemple. Par contre si je lance Spiderman 2, là j'y aurais droit. Tu saisis la nuance ou faut te faire un dessin?
Tu es d'une suffisance, d'une arrogance et d'un complexe de supériorité et du sauveur d'un niveau que j'ai rarement croisé.
Comment une personne aussi intelligente que toi n'arrive pas à se faire comprendre par des gens aussi stupide que nous... ca doit te rendre malade...
Oui, tu es un grand malade, faut vraiment que tu trouves des amis qui te diront quoi faire car ici, tu ne te heurteras plus qu'à un mur d'indifférence.
Et t'inquiètes pas qu'ici, plein de gens sont de mon avis, et on sera toujours là pour l'exprimer. Quand aux amis, vu ton profil tu en as pas beaucoup, j'éviterai de m'engager sur ce terrain à ta place.
Le premier commentaire a au moins le mérite d'apporter une réponse plausible à ce questionnement soulevé par l'article, contrairement aux personnes qui se contentent de lui tomber dessus...
Puisses-tu respecter ces mots et ne plus m'adresser la parole de ta vie.
Sache que toutes les situations sont différentes et que sans tous les éléments, tu ne peux pas juger.
Ici je ne pense pas t'avoir insulter, mais bon, quand on est dans le registre passif agressif, on se convainc de tout.
C'est difficile pour vous d'accepter une autre représentation dans le JV ?
Ridicule
Il y a une forme de récupération des minorités dans l'audio-visuel puis le jeu vidéo depuis la pandémie qu'on impose à tout le monde sans se poser de question de viabilité puis de victimisation dès qu'on émet 1 critique ou dès que ça flop. Que ça vous plaise ou pas et c'est ça qui est navrant en fait.
Qu'on me donne tord, je doute que Microsoft ait gardé Compulsion Games pour autre chose que des raisons de DEI, quand dans le même temps ça jarte Tango Gamework et que ça se fout de la gueule à déclarer derrière vouloir plus de jeux primés comme le fut Hi-Fi Rush. Les mecs sont dans la lunes à faire n'importe quoi (jusqu'à créer un faux trailer de gameplay pour Perfect Dark qui été annulé), et ça vous plait visiblement.
Si je ne rejette pas l'intérêt commercial pour eux à s'adresser à des minorités, le rejet de leurs représentations est tout autant politique.
Faudrait qu'en même s'informer de l'existence d'agences de consultation dont leur rôle depuis la pandémie est de forcer la représentativité du média en lui-même jusque dans le recrutement du personnel (= les mesures DEI). Ce qui est problématique c'est de reléguer la créativité pour des besoins politiques (de bonnes images auprès des minorités etc) ou encore de ne plus recrute plus au talent afin d'avoir les personnes les mieux qualifiées pour les jobs donnés. Ce n'est pas ce qu'on demande en tant que consommateurs, mais si c'est ce que demandent certains d'entre vous tout de même, les éditeurs ne devraient pas se focaliser sur cela. Leur objectif doit rester de faire de bon jeu vidéo avant tout.
Et sincèrement qu'es ce qui vous dérange que des entreprises viennent conseiller des studios sur les questions de représentation ? Qu'ils fassent de la discrimination positive (qui existe depuis des lurettes dans les entreprises anglo-saxonnes) ? Genre ça va rendre le jeu moins bien ? En quoi c'est antinomique à la créativité ?
Chez vous, on reste dans un espace fumeux où vous prêtez surtout un réseau d'intentions car vous arrivez pas à comprendre pourquoi le jeu ressemble à ce que vous voyez.
Car au final, pour vous on ne peut pas ETRE CREATIF et faire ATTENTION AUX QUESTIONS DE REPRESENTATIONS. Genre on dirait que chez vous il est impossible de faire un bon jeu "woke" ? Au point de devenir la chose qui tirera toujours le jeu vidéo vers le bas, jusqu'à devenir la seule et unique raison de leur échec. (Go woke, go broke. On connait les délires essentialisant)
Puis se réapproprier la parole des consommateurs en mode "les consommateurs veulent" alors que t'en as absolument aucune idée.
- Tu as la community manager recrutée qui a fait polémique en disant publiquement qu'elle n'aime pas les blancs et les asiatiques (car c'est une variante de blanc selon elle).
- Il reste moins de 10% de l'équipe originale de "We Happy Few", ils ont quitté le navire après avoir été désillusionnée par les changements intervenus après l'implication de XBOX et Sweet Baby Inc, et la nouvelle orientation politique des studios.
- Le race swap de la protagoniste.
Du coup quand on relie un peu tout ça, il y a comme une odeur de DEI imposé au studio qui a fait fuir les vétérans qui ont été remplacé par des gens plus "ouverts d'esprit" on va dire.
On le voit aussi avec Ubi, Blizzard, et Bioware que c'est difficile de virer toutes ces personnes de la bien-pensance, ils sont presque intouchables, et donc encore une fois "peut-être" la raison que le studio n'a pas été fermé.
Mais bon, peut-être que derrière ils ont un projet incroyable pour leur prochain jeu et que c'est la raison qu'ils n'ont pas sauté, ça serait bien.
En attendant, les jeux misant sur la représentativité comme Concord ou le reboot de Saint Row ne rencontrent pas le succès commercial, entre les échecs critiques et ceux qui perdent de l'audience. On a bien vu que la mise en avant de ces contenus crée la polémique parce que contrairement à l'audio-visuel ça n'est pas ce qu'on attend d'un média interactif.
Ne tardez pas à vous poser la question de ce que vous voulez vraiment...
Puis en quoi Concord et le reboot de Saint Row ont misé sur la représentativité ? Pour moi c'est pas des jeux "wokes". Des jeux de merdes oui (peut être c'est ça aussi qui a empêché leur succès ? Genre c'est de la merde videoludique avant tout ?)
Surtout que c'est pas leur nature de JV qui produit la polémique, tu peux avoir exactement les mêmes sur les films (les grands pics d'insécurités des fans autour de SW et d'un bisous entre deux personnages LGBT alors qu'on aurait pu juste souligner que c'était un gros film de merde). Tu as littéralement les mêmes obsessions autour des œuvres audio-visuelles de manière plus générale.
Le problème, je le répète vu que c'est difficile à accepter visiblement, c'est quand un lobbyiste dit par exemple "on veut tel personnage parce qu'il faut cette représentation-là" et que tout le monde plis à cette seule volonté. Ni plus ni moins, ça n'est pas compliqué à comprendre. A partir du moment où ça impose du DEI dans ton projet commercial que ce soit l'ethnicité, l'apparence physique, l'orientation sexuelle, ça n'est plus un processus créatif là, c'est une check-list à valider auprès des concernés. Derrière ça casse un gameplay avec des contenu pas du tout adapté ou encore on assiste à des scènes qui donne le malaise. Comment veux-tu derrière fédérer des gens si tu ne travailles pas à l'intégrité de ton contenu ? Oui ces jeux sont mauvais, mais l'incompétence des gens ayant travaillés sur ces jeux s'expliquent ainsi.
Alors on parle principalement JV sur un site JV sans même parler du DEI dans les métiers derrière, comme je l'ai rappelé plus haut ça recrute pour un quota plutôt qu'au talent (et ça donne le Ubisoft actuel qui prend Disney pour des cons d'ailleurs...). Forcément je ne parle pas des cas dans l'audio-visuel (films, séries etc) mais faudrait aussi en parler en fait.
"En quoi Concord a misé sur la représentativité ?"
- Sur l'écran de sélection, chaque personnage à son profil détaillant jusqu'à son he/him/she/them/pansexuel/ect. Histoire de pousser le "je prend le personnage qui me correspond le plus" au pied de la lettre.
- Chaque semaine on avait une cinématique pour montrer la relation entre les personnages et leur personnalités. Ça n'est pas Star Wars le truc, ce sont des scènes de la vie de tous les jours à montrer, j'extrapole, que Michel n'est pas très à l'aise avec les autres parce que c'est un introverti, des scènes de cet ordre là. C'est (était) un fucking jeu de hero-shooter je le rappelle...
Il y a des jeux ayant "l'expertise" de ces agences de consultation qui ont plus ou moins bidé, des jeux qui ont moins marché que leur précédents opus, des jeux ayant plus ou moins des mesures DEI dans leur jeu, mais le bide de Concord est historique tellement il était inconcevable de voir Sony/PlayStation se foirer. Fallait vivre dans une grotte ou être un connard à prétendre que "c'est parce que le marché des hero-shooter est saturé" pour ne pas voir que Concord n'attirait personne pour son contenu, quand Marvel Rivals ou même Deadlock de Valve (en beta fermé !!!!) attiraient plus de monde (et moi je n'aime pas la DA de Deadlock non plus hein), ça n'est pas anodin.
Pour revenir à Compulsion Games, je le répète, moi Microsoft ça ne passe pas qu'ils ferment les studios qui les arrangent. Bon Tango Gameworks n'a pas fermé et a été repris par les coréens de Krafton. Mais Microsoft prend des gens pour des cons et c'est dommage de voir certains défendre cette attitude insouciante que le jeu vidéo n'est qu'un moyen de faire passer des positions politiques sur la société. Le jeu vidéo est et doit rester un divertissement qui n'a pas à être apprécié par tout le monde.
Évidemment que juste partir sur des considérations de representatitivé pour des critères commerciales c'est cynique et condamnable. Il se passe la même chose à Hollywood et généralement ce qui en sort n'est même pas "woke", juste un cynique quota ou un produit d'appel.
Moi je ne suis pas là pour défendre Microsoft qui rentre plutôt dans cette catégorie.
Enfaite là ce qui me fait tiquer c'est comment tu distingues ce qui est imposé et ce qui ne l'est pas. Et je parle bien du jeu vidéo, pas de ce qui entoure le jeu. Par exemple Alan Wake 2. Je sais que le jeu a fait parler de lui pour SBI et le personnage de Saga, tu ressens qu'on t'as imposé l'ethnie du personnage ? Que ça ruine par conséquence le gameplay parce que le choix qu'elle soit noir à primé sur le reste ?
Surtout que l'incompétence explique plus de choses dans un gameplay eclaté que le positionnement politique.
Et au final conceptualiser le JV comme juste divertissement qui ne doit pas bousculer Michel et le laisser dans son petit confort ça explique beaucoup de pourquoi vous réagissez comme ça.
Je le dis, vous avez ete habitués à plus de 40 ans de représentations d'un JV qui a semble installé un "ordre naturel " pour vous et ainsi quand de nouvelles représentations arrivent, vous vous retrouvez à penser que quelqu'un nous impose quelque chose.
Le cinéma et ses représentations, même dans le divertissement, ont changé au fur et à mesure du temps, pourquoi le jeu vidéo devrait être immuable ? Surtout que le jeu vidéo a construi ses représentations dans la continuité du cinéma et des autres arts visuels.
"l'ordre naturel" . Comme si ces lobbyistes rééquilibraient les choses derrière...
Non mais il n'y a pas que le DEI qui fait polémique dans le JV. Vos réactions c'est du même acabit que les défenseurs de Game Freak quand ces derniers avaient annoncés le retrait du Pokédex National qui permettait d'avoir TOUS LES POKEMON même ceux qui ne sont pas utilisé par le jeu. C'est la même rhétorique du "les gens sont toxique, les gens ne respectent pas les dev" blablabla, alors que le problème est clair : Pokémon Company se fout de la gueule du monde en poussant Game Freak au crunch pour sortir les jeux. Mais ça emmerde le petit Kevin qui ne comprend pas qu'un arbre à une "texture digne d'un jeu Nintendo 64".
J'ose le dire : Vous faites chier les gars à ne pas voir le problème que ça pose sur la créativité d'un média ou sur les chances au recrutement d'un job. Terrible.
Enfaite là ce qui me fait tiquer c'est comment tu distingues ce qui est imposé et ce qui ne l'est pas.
Mais je l'ai évoqué plus haut : les agences de consultations on connait leur implications dans le développement des jeux, leur collaborations avec les éditeurs est publique jusque dans les réseaux sociaux. Tu crois que ça sort d'où autrement ?
Du coup vu qu'ils sont trop fiers ils vont les maintenir sous assistance respiratoire juste par fierté.
South of Midnight moi outre l'aspect DEI ce qui m'a derangé c'est surtout le coté technique, on dirait que le jeu est saccadé et tourne sous 10 FPS. Soit disant c'est un choix artistique bah c'est de la merde desolé c'est ni beau ni plaisant.