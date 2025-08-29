Elden Ring Nightreign prépare du gros challenge Elden Ring Nightreign prépare du gros challenge

Encore assez actif niveau audience, Elden Ring Nightreign donnera à ceux qui ont torché le jeu une bonne occasion d'y revenir : le 11 septembre sera publié une nouvelle mise à jour apportant le mode « Profondeur de la Nuit », de loin le contenu le plus difficile.



Ici, pas de modificateur de terrains, pas de sélection de boss (aléatoire, point) et une difficulté qui se fait de plus en plus grandissante au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans chaque session, avec tout de même quelques carottes comme des reliques inédites à débloquer, et de nouvelles armes aux effets supplémentaires… bons comme mauvais.



Rappelons que le titre, première tentative du genre pour FromSoftware, a dépassé en juillet les 5 millions de ventes.