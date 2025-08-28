Judas donne quelques rapides nouvelles Judas donne quelques rapides nouvelles

Ni le Summer Game Fest ni la GamesCom n'auront permis d'avoir des nouvelles du mystérieux Judas, mais pile avant la rentrée, Ken Levine s'est permis un petit coucou sur le PlayStation Blog pour expliquer que le silence était déjà lié au fait que créer des bande-annonces et tout ce qui va avec prend du temps (et la majorité des développeurs veulent se consacrer à la « finalisation » du projet lui-même) mais aussi parce que le créateur de Bioshock souhaite maintenir un maximum de secrets avant la sortie toujours non datée.



Néanmoins, la communication devrait prochainement passer la seconde au moins par la diffusion de carnet de développeurs ou de communiqué. En exemple aujourd'hui, un key art pour faire un point sur les « méchants », ou plutôt un trio dont l'évolution psychologique se fera en fonction de vos actions.



Ken Levine indique que dans Bioshock, le méchant était le méchant alors qu'il se plaît à louer l'expérience qu'il a vécu avec La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, et souhaite ainsi d'une certaine façon que le joueur noue des relations avec les « Trois Grands », chacun avec sa propre volonté, son approche, ses attentes, et au final accentuer la sensation de choix difficile quand vous devrez accorder la confiance envers l'un d'eux… ou aucun.



On apprend en outre que Judas mettra également en avant une centaine de PNJ avec leurs propres personnalités, et pour ce qui est de la date, elle ne sera livrée que lorsqu'il n'y aura aucun risque de report.