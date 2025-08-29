recherche
Battlefield 6 a bien entendu son trailer PC
Même si le public console va compter, le gros de l'audience de Battlefield 6, ce sera bien évidemment du côté du PC et DICE montre avec cette vidéo à quoi aura droit son public sous réserve de posséder le matériel adéquat, entre pur 4K, compatibilité écran large, aucune limite de frame-rate et toutes les options DLSS, FSR et XeSS qui vont avec.

Bonus : le jeu sera également compatible avec le service référence Cloud GeForce Now dès le lancement, donc le 10 octobre prochain.

publié le 29/08/2025 à 07:54 par Gamekyo
pcsw2 publié le 29/08/2025 à 08:07
Gros Day one sur steam , ca va être la claque de fin d'année
wickette publié le 29/08/2025 à 08:33
Day one, j’attends un vrai BF depuis BF1 et la beta m’a vraiment convaincu
rogeraf publié le 29/08/2025 à 09:40
DAY ONE aussi mais je met des réserves, EA DICE c'est plus ce que c'était. J'espere qu'on va pas se faire ****** avec le pack payants + fléau TRICHEURS à gogo

Est ce qu'on sait si on aura la possibilité de désactiver le CROSS-PLAY pour des serveurs exclusifs PS5/XBOX ( éviter l'infame PC clavier souris et ses 30 pourcents de cheaters maintenant en moyenne) ???
pcsw2 publié le 29/08/2025 à 09:50
rogeraf tu sais avec le chronus les cheater sont partout aujourd'hui malheureusement et le clavier / souris sera aussi sur ps5. Par contre aucune idée de savoir si on pourras séparer les houeur manette / clavier quelque soit la plate-forme
bennj publié le 29/08/2025 à 10:00
rogeraf "ses 30 pourcents de cheaters maintenant en moyenne"

Super ce chiffre sorti de ton chapeau magique... Sans déconner les joueurs consoles faut arrêter d'inventer des trucs. C'est le commentaire typique du mec qui n'arrive pas à jouer comme il le souhaiterait et met ca sur le compte des fameux tricheurs.

Et c'est dommage pour toi mais comme indiqué au dessus tes tricheurs ils sont aussi sur console.

pcsw2 si c'est comme sur l'alpha, quand j'y jouais sur PS5 avec mon combo clavier/souris j'étais avec des joueurs qui utilisaient les mêmes input que moi.
rogeraf publié le 29/08/2025 à 10:06
bennj oui c'est sorti du chapeau magique, et oui si possible limité le nombre sur une seule plate-forme. Si je peux bloquer le jeu sur les joueurs XBOX et juste XBOX je le ferais. J'imagine qu'il doit y avoir bcp de cheaters aussi sur la PS5 "Kevin"
pcsw2 publié le 29/08/2025 à 10:08
rogeraf ho avec yn peu de chance les cheater Kevin iront sur cod 7
rogeraf publié le 29/08/2025 à 10:09
pcsw2 Ouai, faut bloquer cette infamerie de chronus pour les nus. Ce cross-play est devenue une plaie
rogeraf publié le 29/08/2025 à 10:23
pcsw2 Oui heureusement qu'il y a Cod lol, et c'est infame aussi dessus. Mais vu le futur BF6 il connaitra le succès c'est sur !
Bon après BF on connait la chanson : sortie habituelle globalement pétée, ensuite attendre 3 mois de patchs pour corriger les bugs, cheats et finir pour les devs le jeu. Sortie en Octobre, pour un vrai fonctionnement vers Février. C'est plutôt a ce moment la qu'il faudra se faire le DAY NO ONE : + 3 MOIS avec un bon 30/40 pourcents de réductions de nos bradeurs d'EA GAMES pour ceux qui ont eu la patiente.
Pour faire des économies DAY ONE, je vois le jeu un peu partout : XBOX ISLAND, CDKEYS, INSTANT GAMING ... Il sera partout - 60 euros au lieu de 80 sur Xbox en démat. 20 pourcents de réduction ...
Fiche descriptif
Battlefield 6
Nom : Battlefield 6
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : DICE
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
