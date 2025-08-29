Battlefield 6 a bien entendu son trailer PC

Même si le public console va compter, le gros de l'audience de Battlefield 6, ce sera bien évidemment du côté du PC et DICE montre avec cette vidéo à quoi aura droit son public sous réserve de posséder le matériel adéquat, entre pur 4K, compatibilité écran large, aucune limite de frame-rate et toutes les options DLSS, FSR et XeSS qui vont avec.
Bonus : le jeu sera également compatible avec le service référence Cloud GeForce Now dès le lancement, donc le 10 octobre prochain.
Est ce qu'on sait si on aura la possibilité de désactiver le CROSS-PLAY pour des serveurs exclusifs PS5/XBOX ( éviter l'infame PC clavier souris et ses 30 pourcents de cheaters maintenant en moyenne) ???
Super ce chiffre sorti de ton chapeau magique... Sans déconner les joueurs consoles faut arrêter d'inventer des trucs. C'est le commentaire typique du mec qui n'arrive pas à jouer comme il le souhaiterait et met ca sur le compte des fameux tricheurs.
Et c'est dommage pour toi mais comme indiqué au dessus tes tricheurs ils sont aussi sur console.
pcsw2 si c'est comme sur l'alpha, quand j'y jouais sur PS5 avec mon combo clavier/souris j'étais avec des joueurs qui utilisaient les mêmes input que moi.
Bon après BF on connait la chanson : sortie habituelle globalement pétée, ensuite attendre 3 mois de patchs pour corriger les bugs, cheats et finir pour les devs le jeu. Sortie en Octobre, pour un vrai fonctionnement vers Février. C'est plutôt a ce moment la qu'il faudra se faire le DAY NO ONE : + 3 MOIS avec un bon 30/40 pourcents de réductions de nos bradeurs d'EA GAMES pour ceux qui ont eu la patiente.
Pour faire des économies DAY ONE, je vois le jeu un peu partout : XBOX ISLAND, CDKEYS, INSTANT GAMING ... Il sera partout - 60 euros au lieu de 80 sur Xbox en démat. 20 pourcents de réduction ...