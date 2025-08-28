recherche
RGG Studio prépare son show pour le TGS
En parallèle du Tokyo Game Show, l'équipe de Ryu Ga Gotoku Studio tiendra son live annuel avec donc la tenue d'un « RGG Summit 2025 » le 24 septembre à 05h00, heure FR (ouais, faut se lever tôt).

Sauf annonce surprise, toutes les attentions seront portées vers la nouvelle licence Stranger Than Heaven et pourquoi pas le prochain Virtua Fighter, et quel que soit le contenu du show, il sera immédiatement suivi d'un « RGG Direct » pour revenir en détails sur chacun des points abordés avec quelques intervenants et donc beaucoup de blabla.

publié le 28/08/2025 à 18:35 par Gamekyo
commentaires (4)
famimax publié le 28/08/2025 à 19:21
Il serait temps que le studio adopte un "vrai" nom (ou qu’il reprenne celui d’Amusement Vision), surtout avec l’arrivée de Stranger Than Heaven
bladagun publié le 28/08/2025 à 19:52
On est beaucoup à l'attendre pour une fois avec les grosse cartouche qu'ils ont de prevus
sdkios publié le 28/08/2025 à 21:21
Tellement hate pour Stranger than heaven! Ce serait cool qu'ils annoncent un kiwami 3 aussi en attendant la suite !
akinen publié le 28/08/2025 à 21:34
J’y serai mais est ce que je pourrai le toucher… ça m’étonnerait
