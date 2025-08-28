RGG Studio prépare son show pour le TGS
En parallèle du Tokyo Game Show, l'équipe de Ryu Ga Gotoku Studio tiendra son live annuel avec donc la tenue d'un « RGG Summit 2025 » le 24 septembre à 05h00, heure FR (ouais, faut se lever tôt).
Sauf annonce surprise, toutes les attentions seront portées vers la nouvelle licence Stranger Than Heaven
et pourquoi pas le prochain Virtua Fighter
, et quel que soit le contenu du show, il sera immédiatement suivi d'un « RGG Direct » pour revenir en détails sur chacun des points abordés avec quelques intervenants et donc beaucoup de blabla.
publié le 28/08/2025 à 18:35 par Gamekyo