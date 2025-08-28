RGG Studio prépare son show pour le TGS

En parallèle du Tokyo Game Show, l'équipe de Ryu Ga Gotoku Studio tiendra son live annuel avec donc la tenue d'un « RGG Summit 2025 » le 24 septembre à 05h00, heure FR (ouais, faut se lever tôt).Sauf annonce surprise, toutes les attentions seront portées vers la nouvelle licenceet pourquoi pas le prochain, et quel que soit le contenu du show, il sera immédiatement suivi d'un « RGG Direct » pour revenir en détails sur chacun des points abordés avec quelques intervenants et donc beaucoup de blabla.