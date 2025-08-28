Le xCloud étendu à tous les abonnés Game Pass
Afin de peser un peu plus sur un secteur encore compliqué à dompter, Microsoft annonce ouvrir prochainement son service xCloud aux abonnés Game Pass Core et Game Pass Standard, jusqu'ici réservé exclusivement aux membres Ultimate.
Pas de surplus niveau tarif, juste la possibilité de lancer les titres concernés de chaque type d'abonnement en Cloud sur n'importe quel appareil compatible, avec en bonus un accès à certains jeux directement dans leurs versions PC. L'offre est pour l'heure réservée aux membres Insider mais sera déployée à tous d'ici quelques temps.
D'autres améliorations seront annoncées prochainement pour le service Cloud.
publié le 28/08/2025 à 10:42 par Gamekyo
shambala93 ca suffit pour du BO6 en multi/zombie ou des jeux dont on se fiche de se faire gâcher l'experience graphique , mais clairement j'attend un step up de pied ferme
Mais la grosse différence, c’est que le xCloud est déjà inclus dans le Game Pass.
Avec GeForce Now, si tu veux profiter des jeux du Game Pass et les lancer en 4K, il faut ajouter un abonnement supplémentaire d’environ 22 €/mois.
Du coup, la comparaison est compliquée...
xCloud ça marche quand même très bien pour quelque chose d'inclus dans un abo. Après si tu veux le top du top, tu rajoutes 22€/mois et là oui ça peut remplacer un PC.