recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Le xCloud étendu à tous les abonnés Game Pass
Afin de peser un peu plus sur un secteur encore compliqué à dompter, Microsoft annonce ouvrir prochainement son service xCloud aux abonnés Game Pass Core et Game Pass Standard, jusqu'ici réservé exclusivement aux membres Ultimate.

Pas de surplus niveau tarif, juste la possibilité de lancer les titres concernés de chaque type d'abonnement en Cloud sur n'importe quel appareil compatible, avec en bonus un accès à certains jeux directement dans leurs versions PC. L'offre est pour l'heure réservée aux membres Insider mais sera déployée à tous d'ici quelques temps.

D'autres améliorations seront annoncées prochainement pour le service Cloud.
0
Qui a aimé ?
publié le 28/08/2025 à 10:42 par Gamekyo
commentaires (11)
shambala93 publié le 28/08/2025 à 10:52
Malheureusement je ne le trouve pas performant par rapport à GeForce Now
skuldleif publié le 28/08/2025 à 10:56
honnêtement apres avoir fait mes test cet été je prefere jouer sur mon pc portable en Xcloud avec une manette ,que sur legion go ou switch 2 , du coup les consoles portables ne m’intéressent plus.

shambala93 ca suffit pour du BO6 en multi/zombie ou des jeux dont on se fiche de se faire gâcher l'experience graphique , mais clairement j'attend un step up de pied ferme
skuldleif publié le 28/08/2025 à 10:57
par contre en 4G c'etait compliqué du moins de mon expérience , va falloir faire quelquechose de ce coté
jenicris publié le 28/08/2025 à 11:19
shambala93 en effet Geforce Now est loin devant niveau qualité
allanoix publié le 28/08/2025 à 11:35
Quelqun a une astuce pour avoir le game pass moins cher? Avec des cartes live comme a lepoque? Ca marche encore?
shockadelica publié le 28/08/2025 à 11:46
Très bonne expérience de mon côté, avec un quest 3 et une manette j ai pu profité du game pass sans problème cet été
skuldleif publié le 28/08/2025 à 11:47
allanoix la meilleure astuce actuel c'est la conversion ea play => Gamepass ultimate et si tes courageux suppression mot de passe + Microsoft authenticator partagé sharesub , on est sur du 3€/mois avec ca
skuldleif publié le 28/08/2025 à 11:53
Sinon sans partage compte 6€/mois
keiku publié le 28/08/2025 à 11:56
pour encore être plus dépendant d'une connexion internet qui plus est a très haut débit pour jouer dans des conditions a peine respectable
mck publié le 28/08/2025 à 11:57
GeForce Now reste clairement au-dessus en termes de performances.

Mais la grosse différence, c’est que le xCloud est déjà inclus dans le Game Pass.

Avec GeForce Now, si tu veux profiter des jeux du Game Pass et les lancer en 4K, il faut ajouter un abonnement supplémentaire d’environ 22 €/mois.

Du coup, la comparaison est compliquée...

xCloud ça marche quand même très bien pour quelque chose d'inclus dans un abo. Après si tu veux le top du top, tu rajoutes 22€/mois et là oui ça peut remplacer un PC.
skuldleif publié le 28/08/2025 à 12:05
mck tout a fait
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Microsoft
106
Ils aiment
Nom : Microsoft
site officiel : https://live.xbox.com/fr-FR/Home
Copyright © Gamekyo