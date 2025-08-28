Le xCloud étendu à tous les abonnés Game Pass Le xCloud étendu à tous les abonnés Game Pass

Afin de peser un peu plus sur un secteur encore compliqué à dompter, Microsoft annonce ouvrir prochainement son service xCloud aux abonnés Game Pass Core et Game Pass Standard, jusqu'ici réservé exclusivement aux membres Ultimate.



Pas de surplus niveau tarif, juste la possibilité de lancer les titres concernés de chaque type d'abonnement en Cloud sur n'importe quel appareil compatible, avec en bonus un accès à certains jeux directement dans leurs versions PC. L'offre est pour l'heure réservée aux membres Insider mais sera déployée à tous d'ici quelques temps.



D'autres améliorations seront annoncées prochainement pour le service Cloud.