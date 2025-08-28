Clive Barker's Hellraiser : Revival sera gore, crade et sans la moindre censure

Annoncé il y a quelques semaines,n'a pas encore eu le temps de se montrer au public mais une présentation fut réservée en behind-close-door à la presse lors de la GamesCom, et GamesSpot nous en rapporte quelques informations prouvant déjà un truc : oubliez la censure.- Aucune concession : gore, nudité, BDSM…- Le jeu débute d'ailleurs par une scène de sexe, voilà.- 100 % solo pour rappel, et durée de vie oscillant entre 7 et 10h.- Décrit comme un mélange entreet- L'intrigue sera inédite, avec Aidan (ancien détenu) qui va devoir traverser « l'autre monde » pour sauver sa nana Sunny enlevée par Pinhead pour l'Église Ecarlate.- Les combats semblent simples mais efficace : esquive, coups puissants, armes temporaires, besoin de s'adapter au type des ennemis (voire fuir).- Possibilité d'améliorer ses armes et d'augmenter certaines stats, mais pas d'arbre de compétences.- Bonus : les ennemis semblent « prendre du plaisir à être tués ».Plus qu'à attendre de voir tout ça de nous-mêmes.