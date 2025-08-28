Clive Barker's Hellraiser : Revival sera gore, crade et sans la moindre censure
Annoncé il y a quelques semaines, Clive Barker's Hellraiser : Revival n'a pas encore eu le temps de se montrer au public mais une présentation fut réservée en behind-close-door à la presse lors de la GamesCom, et GamesSpot nous en rapporte quelques informations prouvant déjà un truc : oubliez la censure.
- Aucune concession : gore, nudité, BDSM…
- Le jeu débute d'ailleurs par une scène de sexe, voilà.
- 100 % solo pour rappel, et durée de vie oscillant entre 7 et 10h.
- Décrit comme un mélange entre Condemned et Resident Evil Village.
- L'intrigue sera inédite, avec Aidan (ancien détenu) qui va devoir traverser « l'autre monde » pour sauver sa nana Sunny enlevée par Pinhead pour l'Église Ecarlate.
- Les combats semblent simples mais efficace : esquive, coups puissants, armes temporaires, besoin de s'adapter au type des ennemis (voire fuir).
- Possibilité d'améliorer ses armes et d'augmenter certaines stats, mais pas d'arbre de compétences.
- Bonus : les ennemis semblent « prendre du plaisir à être tués ».
es ce que ça va être juste des turbo méchants qui veulent juste buter des gens (comme dans le 3 et 4) ou alors on est sur la version plus ambigu des deux premiers films où ils sont neutres vis à vis des humains, ils font juste leur boulot quand le vrai ennemi est juste un humain qui a fais joujou avec la boîte de Le Marchand.
À voir car vraiment comme c'est vendu on dirait juste des edgy boys qui veulent mettre en avant le sexe, le gore et le BDSM. Quand tu as une licence comme Hellraisers, le jeu parle pour lui même.