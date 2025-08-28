Suite à l'annulation de Perfect Dark, Crystal Dynamics doit encore licencier quelques têtes Suite à l'annulation de Perfect Dark, Crystal Dynamics doit encore licencier quelques têtes

Sans grande surprise vu les récents événements, Crystal Dynamics se voit dans l'obligation d'opérer une deuxième vague de licenciements, sans en connaître encore la portée exacte mais l'information a été confirmée de la part du studio qui indique avoir été dans l'obligation de prendre cette difficile décision pour assurer l'avenir de la boîte historique.



Il faut dire en effet que toute priorité est désormais faite envers le nouveau Tomb Raider, l'équipe ayant été délesté du partenariat avec Xbox pour Perfect Dark (annulé). Leurs confrères d'Eidos Montréal ont pour l'heure davantage de chance avec les contrats de Grounded 2 et prochainement Fable, mais eux n'ont à l'inverse (ou en tout cas officiellement) aucun projet maison en cours.