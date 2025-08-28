Switch 2 : la Bloober Team ne se contentera pas de Cronos : The New Dawn

Dans une semaine sortira, nouvelle licence de Bloober Team à l'attention de tous les supports, et à ce propos, son PDG Piotr Babieno s'est confié auprès de GamesIndustry pour dire qu'il avait adoré l'époque où la (oui, LA) GameCube était l'un des piliers du jeu d'horreur en ayant enchaînésans oublier, et souhaiterait aujourd'hui être le studio pouvant rouvrir ce chapitre pour Nintendo.Sans entrer dans les détails, il indique que les fans de la console peuvent « garder un œil sur Bloober Team » qui évoque avoir des projets sans pouvoir les partager pour le moment. Forcément. Certains diront et à raison que sia réussi à être bricolé pour rentrer dans l'hybride, ce ne serait pas impossible qu'il en soit de même avec les remakes de, sauf si le mec parle de quelques reliques du passé comme