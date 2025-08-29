[RUMEUR] Sony miserait sur trois hardwares pour sa PlayStation 6, dont un modèle hybride
Relayé par le plus grand nombre depuis cette nuit, le youtuber « Moore's Law is Dead » qui a déjà leaké plusieurs points techniques des anciens hardwares PlayStation relance aujourd'hui la rumeur sur les intentions pour Sony de lâcher la PlayStation 6 en non pas deux mais trois versions d'entrée.
Outre la « vraie » PlayStation 6, forcément la plus puissante du lot (jusqu'au modèle Pro quoi), nous aurons donc l'équivalent d'un modèle hybride façon Switch équipé d'un GPU16 x RDNA 5CU cadencé à 1,2Ghz en mode nomade, et 1,65hz une fois docké, permettant un rendu techniquement supérieur à ce que peut offrir la PlayStation 5 mais pas trop non plus (les outils IA, évolutifs, se chargeront de combler le reste). La troisième version serait tout simplement l'équivalent hardware de cet hybride, mais uniquement salon, donc en bref la même chose qu'a fait Microsoft avec sa Series S.
Un potentiel bordel pour les non-connaisseurs mais sans que cela ne soit réellement préjudiciable pour la puissance brute de la PS6, déjà grâce aux outils IA comme évoqué, mais également parce que la course à la puissance a drastiquement ralenti depuis quelques années. Mais le plus important dans cette stratégie (si confirmé), c'est bien entendu une histoire de prix. Un modèle « S » servirait d'entrée de gamme, de même que la version hybride, là où celui de la « vraie » PlayStation 6 risque de davantage piquer au porte-feuille.
publié le 29/08/2025 à 06:44 par Gamekyo
Quel que soit les prix annoncés de la ou les PlayStation 6, ils sont susceptibles d'augmenter 2 ans après
Les gars projettent 3 versions...
Vivement le crash...
Ouais enfin c'est tellement un soit-disant problème que le PC prend de plus en plus d'importance, là où les développeurs doivent s'adapter à 36 cartes graphiques.
Et à ceux qui ont peur du manque d'optimisation des machines les plus puissantes, suffit de regarder la gen actuelle pour constater que la moitié en a déjà plus rien à foutre.
A l'époque, de la PS à la PS on avait cette sensation de réelle révolution, un peu moins de la PS2 à la PS3
Au final les consoles font comme leur jeux, pas de nouveauté, ce sont juste des remaster des anciennes
Sony a drastiquement baissé en qualité dans tous les domaines sans compter leur choix douteux alors qu ils etaient intouchable sur ps4 jusqu a la fin de la gene.
playstation series X,
playstation séries Q
même direction, même résultat...
kiryukazuma Vivement le crash...
On est déja un peu dedans , vu les tête qui tombe un peu partout et les constructeurs qui réoriente leur investissement vers d'autres secteur (comme le cinéma, les animes, l'ia ou le cloud) , mais au final microsoft aura réussi son objectif initial a savoir détruire l'écosystème console
Mais la vrai question, lecteur ou pas? Amovible d'ovice?
C’est beaucoup trop loin.
Dommage que l’hybride de Sony ne puisse pas voir le jour avant, histoire de mettre un peu la pression sur ces escrocs de Nintendo et leur politiques tarifaires de leur jeux absolument honteuses.
Non 2, y'aurait que 2 hardware différents... mais oui ça reste trop.
Parce que bon le Portal n’est clairement pas stable .
En tout cas, il ne faudra pas s'attendre à un gap technique de dingue. Les jeux seront avant tout développés pour la PS6 version hybride et le modèle entrée de gamme, donc un hardware proche de la PS5 actuelle.
Je vois bien la tendance s’inverser pour cette next gen, une seule Xbox avec ses versions démat et disc mais très puissante et chère et le bordel chez PlayStation car ils ne savent pas où ils vont…
Maintenant visiblement Sony semble avoir compris qu'une console doit rester financièrement accessible.
Ce n'est probablement pas la pire façon d'y arriver. Mais c'est quand même un énorme changement de la part de Sony.
devoir faire deux versions de leur jeu
2 tu dis ?
On va se taper 3 ans de cross-gen donc plutôt :
- Version(s) PC avec toutes les cartes compatibles dont modèle hybride
- PS6
- PS6S/Hybride
- PS5 Pro
- PS5
- Xbox 5
- Xbox 5S (?)
- Xbox Series
- Xbox Series S
- Eventuellement Switch 2
n’est-ce pas
Et en plus la plupart s'en foutent de la next gen, et le cross gen va durer comme jamais.
Et avoir 50 plateformes sur le marchés, on a vu ce que ça donné par le passé, surtout que le marché console ne grandit plus.
Résultat beaucoup vont y laisser des plumes.
bravo
Il y aura donc la Ps6 et la console portable (avec plus de puissance en mode dock pour celle ci, comme la Switch donc)
Rien de nouveau,
La nouveauté serait que Sony aurait décidé donc de décliner sa console console portable directement en mode dock sans écran (l'équivalent de la Vita TV)
Donc au final 2 hardwares (comme cela a toujours été prévu)
c'est la pire, et plus de hardware veut dire plus de cout donc répercuter sur l'acheteur , donc ca va a l'inverse de pouvoir fournir une console accessible niveau prix, ca augmenter de 20 a 30% le temps de production des jeux alors qu'on en est a notre 5 eme année de cross gen avec la ps5, et dont la plupart des production sont des remaster et des remake...
sony va se vautrer si c'est vrai (car on en est au stade de rumeur)
arquion Donc au final 2 hardwares (comme cela a toujours été prévu)
mais 2 c'est déja un soucis, et on peut dire 3 vu que il ne faut pas oublier que cette gen en est a sa 5 eme année de cross gen...,donc tu peux compter la ps5 comme 3eme modèle car contrairement a cette gen, je vois de moins en moins les gens passer a la suivante vu que niveau puissance/prix les console actuelle n'apporte déja presque rien a la gen précédente (si le ssd mais c'est déja fait)
Mais j’avoue qu’avoir une bonne PlayStation 6 de salon, plus avoir une console portable à côté quand je suis en déplacement pour continuer mon jeu ça me plairait bien. Par contre ça fait deux achats lol
Parce que le Cloud Gaming est trop instable et on peut pas jouer dans l’avion actuellement
La PS6 normale, une façon Series S et une portable dockable
Impossible maintenant de passer à côté de ce segment.
Le grand perdant de cette stratégie sera la "vraie" ps6, qui sera une sorte de ps6 hybride pro.
Pourquoi 6 version de play tant qu'ils y sont ??
Sortir une console portable à prix correct pour le marché jap mais qui fera tourner que les jeux PS5 et PS4 nativement sans être un boulet pour la vraie PS6 pourquoi pas.
Mais une autre PS6 façon Series S en plus de la vraie PS6 ça va rajouter des obstacles et tirer la qualité vers le bas surtout si ils obligent les devs a faire en sorte que leurs jeux tournent nativement sur les 2 machines comme MS avec les series sans aucune exclusivité.
C'est vraiment un choix de merde et va dans le sens contraire de ce que pensent tous les devs et surtout ce que disait Jim Ryan au sujet d'avoir 2 machines avec une différence de puissance en début de gen et on l'a bien vu c'est un problème pour les devs qui sont obligés de faire avec.