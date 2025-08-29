[RUMEUR] Sony miserait sur trois hardwares pour sa PlayStation 6, dont un modèle hybride [RUMEUR] Sony miserait sur trois hardwares pour sa PlayStation 6, dont un modèle hybride

Relayé par le plus grand nombre depuis cette nuit, le youtuber « Moore's Law is Dead » qui a déjà leaké plusieurs points techniques des anciens hardwares PlayStation relance aujourd'hui la rumeur sur les intentions pour Sony de lâcher la PlayStation 6 en non pas deux mais trois versions d'entrée.



Outre la « vraie » PlayStation 6, forcément la plus puissante du lot (jusqu'au modèle Pro quoi), nous aurons donc l'équivalent d'un modèle hybride façon Switch équipé d'un GPU16 x RDNA 5CU cadencé à 1,2Ghz en mode nomade, et 1,65hz une fois docké, permettant un rendu techniquement supérieur à ce que peut offrir la PlayStation 5 mais pas trop non plus (les outils IA, évolutifs, se chargeront de combler le reste). La troisième version serait tout simplement l'équivalent hardware de cet hybride, mais uniquement salon, donc en bref la même chose qu'a fait Microsoft avec sa Series S.



Un potentiel bordel pour les non-connaisseurs mais sans que cela ne soit réellement préjudiciable pour la puissance brute de la PS6, déjà grâce aux outils IA comme évoqué, mais également parce que la course à la puissance a drastiquement ralenti depuis quelques années. Mais le plus important dans cette stratégie (si confirmé), c'est bien entendu une histoire de prix. Un modèle « S » servirait d'entrée de gamme, de même que la version hybride, là où celui de la « vraie » PlayStation 6 risque de davantage piquer au porte-feuille.