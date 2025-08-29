recherche
[RUMEUR] Sony miserait sur trois hardwares pour sa PlayStation 6, dont un modèle hybride
Relayé par le plus grand nombre depuis cette nuit, le youtuber « Moore's Law is Dead » qui a déjà leaké plusieurs points techniques des anciens hardwares PlayStation relance aujourd'hui la rumeur sur les intentions pour Sony de lâcher la PlayStation 6 en non pas deux mais trois versions d'entrée.

Outre la « vraie » PlayStation 6, forcément la plus puissante du lot (jusqu'au modèle Pro quoi), nous aurons donc l'équivalent d'un modèle hybride façon Switch équipé d'un GPU16 x RDNA 5CU cadencé à 1,2Ghz en mode nomade, et 1,65hz une fois docké, permettant un rendu techniquement supérieur à ce que peut offrir la PlayStation 5 mais pas trop non plus (les outils IA, évolutifs, se chargeront de combler le reste). La troisième version serait tout simplement l'équivalent hardware de cet hybride, mais uniquement salon, donc en bref la même chose qu'a fait Microsoft avec sa Series S.

Un potentiel bordel pour les non-connaisseurs mais sans que cela ne soit réellement préjudiciable pour la puissance brute de la PS6, déjà grâce aux outils IA comme évoqué, mais également parce que la course à la puissance a drastiquement ralenti depuis quelques années. Mais le plus important dans cette stratégie (si confirmé), c'est bien entendu une histoire de prix. Un modèle « S » servirait d'entrée de gamme, de même que la version hybride, là où celui de la « vraie » PlayStation 6 risque de davantage piquer au porte-feuille.
publié le 29/08/2025 à 06:44 par Gamekyo
commentaires (40)
shanks publié le 29/08/2025 à 06:45
Et n'oubliez pas

Quel que soit les prix annoncés de la ou les PlayStation 6, ils sont susceptibles d'augmenter 2 ans après
kiryukazuma publié le 29/08/2025 à 06:48
Depuis des années des amis qui bossent dans le jeu video me disent que plusieurs versions hardware sont un problème vis a vis de la production d'un jeu.

Les gars projettent 3 versions...

Vivement le crash...
shanks publié le 29/08/2025 à 06:52
kiryukazuma
Ouais enfin c'est tellement un soit-disant problème que le PC prend de plus en plus d'importance, là où les développeurs doivent s'adapter à 36 cartes graphiques.

Et à ceux qui ont peur du manque d'optimisation des machines les plus puissantes, suffit de regarder la gen actuelle pour constater que la moitié en a déjà plus rien à foutre.
neetsen publié le 29/08/2025 à 06:54
Ce que j'attends de voir c'est plutôt un vrai cap technologique, une vraie sensation de mieux, de nouveauté d'une console à l'autre.

A l'époque, de la PS à la PS on avait cette sensation de réelle révolution, un peu moins de la PS2 à la PS3

Au final les consoles font comme leur jeux, pas de nouveauté, ce sont juste des remaster des anciennes
osiris67 publié le 29/08/2025 à 06:57
Vont-il miser sur des pad fonctionnel ? C est la vraie question !
Sony a drastiquement baissé en qualité dans tous les domaines sans compter leur choix douteux alors qu ils etaient intouchable sur ps4 jusqu a la fin de la gene.
keiku publié le 29/08/2025 à 07:10
playstation series S,
playstation series X,
playstation séries Q

même direction, même résultat...

kiryukazuma Vivement le crash...

On est déja un peu dedans , vu les tête qui tombe un peu partout et les constructeurs qui réoriente leur investissement vers d'autres secteur (comme le cinéma, les animes, l'ia ou le cloud) , mais au final microsoft aura réussi son objectif initial a savoir détruire l'écosystème console
megadeth publié le 29/08/2025 à 07:13
Sony reprend encore une fois la stratégie de Microsoft. On va se trouver dans le même cas que maintenant avec la serie S et la serie X mais côté Playstation. le fait de sortir une console hybride puis l’équivalent en modelè de salon n'a aucun sens (de mon point de vue). Le pire c'est que plus aucuns jeu ne sera optimiser pour une console en particulier, vue le temps de développement des gros jeux, si ils ne sorte pas en début de gen ils seront forcement cross gen et pas entièrement développer pour une plateforme en particulier.
pimoody publié le 29/08/2025 à 07:14
Logique vu le marché et les segmentations en court.
cyr publié le 29/08/2025 à 07:21
Ça risque d'être le bazar pour la produire.

Mais la vrai question, lecteur ou pas? Amovible d'ovice?
nuage publié le 29/08/2025 à 07:23
Et apparemment ça sera pas avant fin 2027 ou 2028, du coup je ne comprends pas l’intérêt de ces rumeurs.

C’est beaucoup trop loin.

Dommage que l’hybride de Sony ne puisse pas voir le jour avant, histoire de mettre un peu la pression sur ces escrocs de Nintendo et leur politiques tarifaires de leur jeux absolument honteuses.
gamerdome publié le 29/08/2025 à 07:24
kiryukazuma "Les gars projettent 3 versions..."

Non 2, y'aurait que 2 hardware différents... mais oui ça reste trop.
wazaaabi publié le 29/08/2025 à 07:29
Je ne saurait pas contre un équivalent Switch de la PlayStation 6.
Parce que bon le Portal n’est clairement pas stable .
pcsw2 publié le 29/08/2025 à 07:29
Tout se passe comme prévu
giru publié le 29/08/2025 à 07:34
Ca fait beaucoup 3 modèles d'un coup... Ca risque d'être un peu confus pour le grand public. Va falloir qu'ils trouvent une nomenclature claire.

En tout cas, il ne faudra pas s'attendre à un gap technique de dingue. Les jeux seront avant tout développés pour la PS6 version hybride et le modèle entrée de gamme, donc un hardware proche de la PS5 actuelle.
sonilka publié le 29/08/2025 à 07:38
En voila une bonne idée. C'est vrai que la Série S a été l'idée la plus lumineuse de la génération. MS ne la traine absolument pas comme un boulet et les développeurs sont ravis de devoir faire deux versions de leur jeu.
darksector publié le 29/08/2025 à 07:49
On verra si les pleureuses auront les mêmes discours sur ce modèle S made in Sony…

Je vois bien la tendance s’inverser pour cette next gen, une seule Xbox avec ses versions démat et disc mais très puissante et chère et le bordel chez PlayStation car ils ne savent pas où ils vont…
nyseko publié le 29/08/2025 à 07:55
Hmm ce qui du coup mettrait au placard la console "PS5 portable". Qui potentiellement serait devenu une console hybride. Et qui pourrait lire les jeux PS6 probablement, ce qui serait un bien meilleur choix que de sortir une PS5 portable en fin de génération.

Maintenant visiblement Sony semble avoir compris qu'une console doit rester financièrement accessible.

Ce n'est probablement pas la pire façon d'y arriver. Mais c'est quand même un énorme changement de la part de Sony.
rasalgul publié le 29/08/2025 à 07:59
Quand c'est Sony qui le fait il n'y a pas de crainte d'embrouiller le client ! C'est le camp du bien !
shanks publié le 29/08/2025 à 08:00
sonilka
devoir faire deux versions de leur jeu

2 tu dis ?

On va se taper 3 ans de cross-gen donc plutôt :

- Version(s) PC avec toutes les cartes compatibles dont modèle hybride
- PS6
- PS6S/Hybride
- PS5 Pro
- PS5
- Xbox 5
- Xbox 5S (?)
- Xbox Series
- Xbox Series S
- Eventuellement Switch 2
pcsw2 publié le 29/08/2025 à 08:09
rasalgul En fait on aura une version 4 k et une 8 k sur les boîtes pour la lisibilité
rogeraf publié le 29/08/2025 à 08:11
Ca parait logique, une version "S" pour un prix d'appel "doux" à 400-500 euros. Pour les XBOX Series, on est en pourcentage à combien entre la X et la S, 50/50 peu être en terme de ventes ?
gasmok2 publié le 29/08/2025 à 08:17
Ca a tellement bien fonctionné chez MS cette idée de 2 versions (une plus puissante que l'autre).
icebergbrulant publié le 29/08/2025 à 08:21
Cette news est sûrement fausse, Sony est + malin que ça

n’est-ce pas
jenicris publié le 29/08/2025 à 09:00
sonilka

Et en plus la plupart s'en foutent de la next gen, et le cross gen va durer comme jamais.

Et avoir 50 plateformes sur le marchés, on a vu ce que ça donné par le passé, surtout que le marché console ne grandit plus.
Résultat beaucoup vont y laisser des plumes.
midomashakil publié le 29/08/2025 à 09:03
loooooooooooooooooooooool donc les même erreurs de cette gen
bravo
arquion publié le 29/08/2025 à 09:14
La news est mal tourné que la plupart n'ont rien compris (ou font semblant de rien comprendre)

Il y aura donc la Ps6 et la console portable (avec plus de puissance en mode dock pour celle ci, comme la Switch donc)

Rien de nouveau,
La nouveauté serait que Sony aurait décidé donc de décliner sa console console portable directement en mode dock sans écran (l'équivalent de la Vita TV)

Donc au final 2 hardwares (comme cela a toujours été prévu)
keiku publié le 29/08/2025 à 09:21
nyseko Ce n'est probablement pas la pire façon d'y arriver. Mais c'est quand même un énorme changement de la part de Sony.

c'est la pire, et plus de hardware veut dire plus de cout donc répercuter sur l'acheteur , donc ca va a l'inverse de pouvoir fournir une console accessible niveau prix, ca augmenter de 20 a 30% le temps de production des jeux alors qu'on en est a notre 5 eme année de cross gen avec la ps5, et dont la plupart des production sont des remaster et des remake...

sony va se vautrer si c'est vrai (car on en est au stade de rumeur)

arquion Donc au final 2 hardwares (comme cela a toujours été prévu)

mais 2 c'est déja un soucis, et on peut dire 3 vu que il ne faut pas oublier que cette gen en est a sa 5 eme année de cross gen...,donc tu peux compter la ps5 comme 3eme modèle car contrairement a cette gen, je vois de moins en moins les gens passer a la suivante vu que niveau puissance/prix les console actuelle n'apporte déja presque rien a la gen précédente (si le ssd mais c'est déja fait)
mattewlogan publié le 29/08/2025 à 09:27
On verra bien pour l’instant, c’est des rumeurs
Mais j’avoue qu’avoir une bonne PlayStation 6 de salon, plus avoir une console portable à côté quand je suis en déplacement pour continuer mon jeu ça me plairait bien. Par contre ça fait deux achats lol
Parce que le Cloud Gaming est trop instable et on peut pas jouer dans l’avion actuellement
jenicris publié le 29/08/2025 à 09:38
arquion nop le gars en question parle bien de 3 hardwares
La PS6 normale, une façon Series S et une portable dockable
sonilka publié le 29/08/2025 à 09:39
shanks je me limitais à 2 car je parlais du cas SX/SS. Mais oui si on extrapole y en aura plus meme si je suis convaincu que le gap entre la gen actuelle et la prochaine sera encore plus mince qu'entre l'actuelle et la précédente.
arquion publié le 29/08/2025 à 09:42
jenicris de ce que je comprends dans l'article ici, je n'ai pas était voir d'où prévenait l'info, c'est ce que j'ai compris que le hardware de la portable/hybride servirait pour ce 3eme hardware comme console fixe d'entrée de gamme.
arquion publié le 29/08/2025 à 09:44
keiku tu as vu le succès de la Switch et l'essor des consoles portables (steam deck, rog Ally etc) ?

Impossible maintenant de passer à côté de ce segment.
fan2jeux publié le 29/08/2025 à 09:48
Si cette rumeur est vraie, Sony devrait regarder la conséquence de cette politique chez microsoft, je ne pense pas que la hardware fonctionne bien chez eux en ce moment.

Le grand perdant de cette stratégie sera la "vraie" ps6, qui sera une sorte de ps6 hybride pro.
bennj publié le 29/08/2025 à 10:02
La PS5 est ma dernière console pour ma part. Sur la prochaine gen le pc sera ma seule plateforme de jeux. Quel est l'intérêt quand la quasi intégralité des jeux first party se retrouvent sur PC ? Et perso ca me dérange pas le moins du monde de ne pas jouer D1.
guiguif publié le 29/08/2025 à 10:07
Sony qui fait les mêmes choix de merde que MS, ils peuvent pas s'en empêcher
jenicris publié le 29/08/2025 à 10:15
guiguif pour le coup Ryan avait raison
osiris67 publié le 29/08/2025 à 10:25
Le problème c est la gestion d une firm Jap par des Ricain qu on tous les memes politique merdique d ouvertures multi support et full demat. Sony est devenu microsoft bis a cause de ces looser et devient aussi mediocre qu'eux avec une console desormais sans reel nouveauté et des suites 1.5 vu 100x.
kikoo31 publié le 29/08/2025 à 10:29
Putain la vanité de Sony
Pourquoi 6 version de play tant qu'ils y sont ??
leonr4 publié le 29/08/2025 à 10:34
Un beau merdier si c'est le cas.


Sortir une console portable à prix correct pour le marché jap mais qui fera tourner que les jeux PS5 et PS4 nativement sans être un boulet pour la vraie PS6 pourquoi pas.

Mais une autre PS6 façon Series S en plus de la vraie PS6 ça va rajouter des obstacles et tirer la qualité vers le bas surtout si ils obligent les devs a faire en sorte que leurs jeux tournent nativement sur les 2 machines comme MS avec les series sans aucune exclusivité.

C'est vraiment un choix de merde et va dans le sens contraire de ce que pensent tous les devs et surtout ce que disait Jim Ryan au sujet d'avoir 2 machines avec une différence de puissance en début de gen et on l'a bien vu c'est un problème pour les devs qui sont obligés de faire avec.
brook1 publié le 29/08/2025 à 10:38
leonr4 C'est pour ça qu'il faut prendre des pincettes de cette "rumeur". Sony a toujours été attentif aux retours de la communauté de développeurs et de leur partenaire tiers après les déboires de la PS3. Je ne les vois pas faire les cowboys à imposer des hardware que les dev ne veulent pas
