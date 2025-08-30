Cinéma : un gros report pour Mortal Kombat 2

Report et pas des moindres pour le filmdont la date de sortie vient soudainement de passer du 24 octobre 2025 au 15 mai 2026. 7 mois quand même, alors que le film est censé être quasiment bouclé.Et non, ce n'est apparemment pas lié à une tentative de reshoot vu les impressions très critiques envers la bande-annonce, mais l'envie pour Warner Bros d'assurer un peu plus les revenus en évitant une inutile confrontation avec le biopic de Bruce Springsteen et le fait que la période Halloween n'est pas porteuse pour le box-office. Aux USA du moins. Après, à voir si c'est une bonne idée de se mettre face à(qui ne fera certes pas le milliard de recettes, mais ça reste Star Wars).