Solo Leveling : Arise Overdrive s'offre une bande-annonce, un prix et une date de sortie

Netmarble nous annonce que l'action-RPGsortira le 17 novembre 2025 dans un premier temps exclusivement sur PC (Steam/MS Store) puis quelque part en 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series.Précisons quand même que contrairement aux habitudes de Netmarble, comme prochainement, cette adaptation du manga coréen à grand succès ne sera pas un F2P mais bien un titre vendu de manière Premium, au « doux » prix de 39,99€. Une édition à 44,99€ ajoutera quelques bonus in-game et 3 jours d'accès anticipé.Le titre ne devrait pas réinventer la roue dans son genre (10 chapitres couvrant une partie de l'oeuvre, avec sélection des zones via une map monde) et on espère donc au moins que le gameplay sera bien pêchu. En voici en tout cas une nouvelle bande-annonce.