Cinéma : Super Mario Bros est déjà le plus gros succès de l'histoire pour une adaptation JV Cinéma : Super Mario Bros est déjà le plus gros succès de l'histoire pour une adaptation JV

C'est fait et ça n'aura sans problème pris qu'une dizaine de jours : Super Mario Bros est devenu le plus grand succès de l'histoire du cinéma en matière d'adaptations avec plus de 500 millions de dollars de recettes (plus précisément 508,7 millions), à raison de 260,3 millions pour les USA/Canada, et 248,4 millions dans le reste du monde. Pour l'instant.



Le record de Warcraft est déjà démoli, de même que le bilan de Ant Man 3 (qui continue de pousser Marvel dans la remise en question), tout cela alors qu'il reste plusieurs semaines d'exploitation. Vers le milliard ?



1) Super Mario Bros : 508 millions de dollars (pour l'instant)

2) Warcraft : 439 millions

3) Pokémon : Détective Pikachu : 433 millions

4) Rampage : 428 millions

5) Sonic the Hedgehog 2 : 405 millions

6) Uncharted : 401 millions

7) Angry Birds : 352 millions

8) Prince of Persia : Les Sables du Temps : 336 millions

9) Sonic the Hedgehog : 320 millions