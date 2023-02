[Rumeur] The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera l'ultime poids lourd de la Nintendo Switch [Rumeur] The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera l'ultime poids lourd de la Nintendo Switch

La Nintendo Switch est toujours présente, toujours prête à attirer des millions de consommateurs supplémentaires mais la retraite commence à pointer à l'horizon, et alors que se prépare selon les rumeurs un nouveau Direct pour faire le point sur le planning, les sources propres de VGC mais également IGN font savoir qu'il ne faudra plus trop attendre de bouleversement software.



Car qu'importe une confirmation ou non d'un Baten Kaitos Remake (pour ne citer que lui), chacune des sources indiquent clairement que Nintendo n'a plus de poids lourds en interne sur Switch au-delà du lancement en mai de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, ce qui n'empêchera pas quelques titres de moyenne portée d'ici la fin d'année, mais évacue la possibilité d'un nouveau Pokémon ou même d'un gros Mario par exemple… et enlève les espoirs d'une sortie de Metroid Prime 4 sur la génération actuelle.



Vers une sortie cross-gen façon BOTW ?