Pour commencer, nous allons rappeler que nous arrivons dans la 6ème année de la console.

Le parc est a plus de 100 Millions d'exemplaires.



Deux choses sont importante

1 ) Les jeux "exclusifs"

2 ) Switch "2" ou pas cette année

Commençons par les jeux "exclusif", c'est souvent ça qui permet de différencier une console d'une autre console.



Les jeux dont nous connaissons la date officiel.



Fire Emblem Engage : 20 Janvier 2023





Kirby's Return to Dream Land Deluxe : 24 Février 2023





Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon : 17 Mars 2023





The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 12 Mai 2023





Les jeux sans date prévu pour 2023 (la liste comprends des exclusivité "temporaire")

Master Detective Archives : RAIN CODE : Printemps 2023

Pikmin 4

Puzzle Bobble Everybubble !

Front Mission 2 et 3 : Remake

Disney Illusion Island

Ys Memoire : The Oath in Felghana

Metal Slug Tactics

Have a Nice Death

Storyteller

Gunbrella

Pepper Grinder

Arcana of Paradise : The Tower



Les jeux "possible" en 2023

Détective Pikachu 2

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp

IronFall : Invasion « remake »



Sachant que nous aurons forcément d'autres annonces dans l'année (comme par exemple un Starfox).

Je vais aborder la partie « Hardware ».

J'ai évoqué « le chant du cygne », je vais expliquer pourquoi.

Switch « 2 » ou pas en cette année 2023.

Déjà, ça semble mal partie pour avoir une « Switch pro » dans le sens « mi-génération » est-ce une bonne ou mauvaise stratégie, vaste débat), certes nous avons Shuntaro Furukawa (président de Nintendo) qui nous explique depuis 3 ans que la Switch est à la moitié de son cycle, mais nous savons aussi que c'est jamais arrivé qu'une version « pro » arrive au bout de 6 ans, donc nous sommes plus dans l'attente d'une « Switch 2 » (ça reste une hypothèse, le succès de la Switch peut nous amener sur la piste d'une continuité, mais avec Nintendo, nous pouvons toujours être surpris).

Si elle sortait en 2023, voici des dates qui pourraient être « le bon moment ».

Première date : 3 Mars 2023 (pour le sixième anniversaire de la Switch)

Deuxième date : Fin Mars/Début Avril 2023 (avec la sortie du film Super Mario Bros, le film)

Troisième date : 12 Mais 2023 (Date de sortie de Zelda : Tears of the Kingdom, donc faire comme avec le lancement de la Switch)

après nous avons aussi des "périodes" propices pour un lancement.

Période Juin 2023 (pour profiter de la période d'été, surtout pour le coté "portable")

Période Septembre 2023 (pour profiter de la fin d'année et les 6,5 ans dans la Switch)

Période de « noel » (pour profiter de la période la plus forte particulièrement pour Nintendo).



Moi, je pense que Mars 2024 sera la date maximum pour la sortie de la nouvelle Switch (évidement je peux me tromper)

Pourquoi ? car nous aurons fait le tour de toutes les grosses licences -le « chant du cygne que j'ai évoqué- (et fini par exemple les DLC Mario Kart), les développeurs vont de plus en plus vouloir aller sur les consoles Next-gen (PS5/XSX) donc l'écart de puissance pourrait faire décrocher quelques développeurs et ça permettrait à Nintendo de finir l'année fiscale en beauté.

L'hypothétique Switch « 2 » ou "Super Switch" (comme Nes et Super Nes)

Ce que nous pourrions avoir (surtout si c'est en 2024)

-La base de la Switch « Oled »

-Une puissance "équivalente" à la PS4 (avec quelques effets de possibilités en plus)

-Amélioration de l'écran / Meilleur autonomie

-la rétrocompatibilité (encore mieux, « upgradable » Sony et Microsoft l'ont fait, donc c'est faisable)

-Une carte mémoire mimimum de 64Go dès la sortie (Nintendo a conscience qu'il faut de la place pour : démo, jeu a installer, photo, vidéo, sauvegarde ect)

-Prix qui reste dans la zone des « 300€ » idéalement.