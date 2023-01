[Rumeur] Starfield reporté, mais pas trop [Rumeur] Starfield reporté, mais pas trop

Déjà auteur de plusieurs leaks concernant Bethesda, dont encore l'année dernière le coup du report (confirmé) de Redfall, l'insider MrMattyPlays de l'émission « Defining Duke » a confirmé selon des sources « très sûres » que Starfield louperait sa promesse d'un lancement pour le premier semestre 2023, sans non plus trop s'éloigner : les objectifs resteraient de le sortir pour l'été, donc septembre dans le pire des cas.



Une information qui se vérifiera ou non lorsque Microsoft diffuser une émission spécialement dédiée au jeu, quelques temps après le Developer_Direct de la fin du mois.