L'année dernière, le Game Pass (Xbox) a rapporté près de 3 milliards de dollars

D'un bout à l'autre du monde, Microsoft s'est vu dans l'obligation de lâcher des données jusque-là confidentielles dans le cadre des enquêtes concernant l'acquisition d'Activision Blizzard. Certains documents sont parfois rendus publics, avec aujourd'hui l'organisme brésilien (qui est d'ailleurs le deuxième à avoir validé la transaction) qui révèle que le Game Pass a généré 2,9 milliards de dollars en 2021, ou plus précisément en 11 mois (du 31 janvier au 31 décembre).



2021 était effectivement une année importante, celle qui a suivi le rachat de Bethesda, plusieurs exclusivités consoles (Flight Simulator, Halo Infinite, Forza Horizon 5) et un nombre d'abonnés qui est passé de 18 à 25 millions sur 12 mois.



Ces 2,9 milliards de dollars (de revenus et non de bénéfice) ont représenté l'année dernière 18 % sur CA Xbox, et montre que les choses se mettent sérieusement en place dans la stratégie de Microsoft même s'il reste du travail : la même année, Sony s'est offert 3,6 milliards juste pour les abonnés PS Plus & PS Now, mais il faut noter que chez Microsoft, cette donnée n'inclue pas les abonnements PC.