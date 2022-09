I.Khan : Microsoft discuterait avec plusieurs studios japonais en vue d'une acquisition I.Khan : Microsoft discuterait avec plusieurs studios japonais en vue d'une acquisition

Lors du dernier podcast de GiantBomb, Imran Khan (ex rédac chef de Game Informer) a déclaré que Microsoft était en pourparlers avec plusieurs éditeurs japonais, parfois majeurs, en vue d'une ou plusieurs acquisitions.



Sans pour autant commenter l'état d'avancement des échanges, Khan ajoute que l'intention derrière tout cela est liée au Game Pass, ce qui ne surprend personne, mais plus précisément le fait que par la volonté de diversifier mondialement son catalogue, il reviendrait moins cher sur la longueur de posséder ses propres studios plutôt que de devoir payer au cas par cas pour des jeux qui dans ce cas de figure ne resteront que temporairement.



Et il est vrai que sorti de ce genre de partenariats dont prochainement les Persona ou encore Wo Long : Fallen Dynasty, et des tentatives avec les Xbox Game Studios dont on attendra de voir la couleur avant de s'exciter (le jeu xCloud avec Hideo Kojima), concrètement, Tango Gameworks reste actuellement le seul et unique studio asiatique de Microsoft.