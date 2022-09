Les jeux PSVR ne seront donc pas compatibles avec le PlayStation VR 2 [UP] Les jeux PSVR ne seront donc pas compatibles avec le PlayStation VR 2 [UP]

C'est la fin du suspense pour une finalité peu heureuse, surtout pour ceux qui possèdent déjà une brouette de jeux concernés : Hideaki Nishino, grosse ponte de Sony Interactive Entertainment, a officiellement annoncé lors d'un podcast PlayStation que les jeux du PSVR ne seront pas compatibles avec le futur PlayStation VR 2.



La raison ? Parce que c'est New Gen, que c'est plus beau, plus puissant, que les contrôleurs sont tout neufs et qu'il y a l'audio 3D. Ce n'est pas une blague, c'est l'excuse toute trouvée, et le peuple se demandera pourquoi ne pas avoir tout simplement rendu le PSVR2 rétrocompatible avec la Dual Shock 4 et les PS Moves. Mais bon.



Au moins, on ne s'étonnera pas lors de l'annonce de certains remasters.



UPDATE



- Selon "PSVR Without Parole", insider reconnu ayant lâché avant l'heure de nombreuses infos hardware sur le casque, jusqu'au lancement début 2023, plusieurs développeurs travailleraient déjà sur des upgrades PSVR2 de leurs jeux déjà disponibles.