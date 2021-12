Black Friday : la Switch a fait la meilleure semaine de sa carrière en Europe Black Friday : la Switch a fait la meilleure semaine de sa carrière en Europe

Ce n'est pas seulement au Royaume-Uni que la Nintendo Switch s'est plus que jamais envolée durant le Black Friday : GamesIndustry confirme que c'est carrément dans toute l'Europe que l'hybride de Nintendo a effectué la meilleure semaine de son histoire, et ce grâce au bundle magique incluant l'increvable Mario Kart 8 Deluxe (et 3 mois d'abonnement au service NSO), sans oublier l'apport de Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante.



Comme quoi, la fameuse pénurie de composants est assez relative pour ce qui concerne ce constructeur, même s'il faudra attendre de voir si la firme n'a pas balancé toute la sauce durant cette semaine stratégique et devra faire avec les stocks restants pour espérer atteindre les 110 millions de consoles écoulées depuis ses débuts au 31 mars 2022.