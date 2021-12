The Game Awards : et les vainqueurs sont... The Game Awards : et les vainqueurs sont...

De l'event des Game Awards, on ne pouvait passer outre les fameuses récompenses avec toujours un débat sur ceux qui sont repartis avec une statuette au détriment des délaissés dans chaque catégorie, mais quoi qu'il en soit, voici toujours la liste des vainqueurs de l'année 2021, en n'oubliant pas que les nominés s'arrêtent à la mi-novembre.



(En gras le vainqueur dans chaque catégorie)



JEUX DE L'ANNÉE 2021

- It Takes Two

- Deathloop

- Metroid Dread

- Psychonauts 2

- Ratchet & Clank : Rift Apart

- Resident Evil Village



MEILLEURE GAME DESIGN

- Deathloop

- It Takes Two

- Psychonauts 2

- Ratchet & Clank : Rift Apart

- Returnal



MEILLEURE NARRATION

- Marvel's Guardians of the Galaxy

- Deathloop

- It Takes Two

- Life is Strange : True Colors

- Psychonauts 2



MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

- Deathloop

- Kena : Bridge of Spirits

- Psychonauts 2

- Ratchet & Clank : Rift Apart

- The Artful Escape



MEILLEURE OST

- NieR Replicant Remaster

- Cyberpunk 2077

- Deathloop

- Marvel's Guardians of the Falaxy

- The Artful Escape



MEILLEURE DIRECTION SONORE

- Forza Horizon 5

- Deathloop

- Ratchet & Clank : Rift Apart

- Resident Evil Village

- Returnal



MEILLEUR IMPACT

- Life is Strange : True Colors

- Before Your Eyes

- Boyfriend Dungeon

- Chicory : A Colorful Tale

- No Longer Home



MEILLEUR SUIVI

- Final Fantasy XIV

- Apex Legends

- Call of Duty : Warzone

- Fortnite

- Genshin Impact



MEILLEUR JEU INDÉPENDANT

- Kena : Bridge of Spirits

- 12 Minutes

- Death's Door

- Inscryption

- Loop Hero



MEILLEUR JEU MOBILE

- Genshin Impact

- Fantasian

- League of Legends : Wild Rift

- Marvel Future Revolution

- Pokémon Unite



MEILLEUR JEU VR/AR

- Resident Evil 4

- Hitman 3

- I Expect You to Die 2

- Lone Echo II

- Sniper Elite VR



MEILLEURES OPTIONS (ACCESSIBILITÉ)

- Forza Horizon 5

- Far Cry 6

- Marvel's Guardians of the Galaxy

- Ratchet & Clank : Rift Apart

- The Vale : Shadow of the Crown



MEILLEURE JEU : ACTION

- Returnal

- Back 4 Blood

- Chivalry II

- Deathloop

- Far Cry 6



MEILLEUR JEU : ACTION/AVENTURE

- Metroid Dread

- Marvel's Guardians of the Galaxy

- Psychonauts 2

- Ratchet & Clank : Rift Apart

- Resident Evil Village



MEILLEUR JEU : RPG

- Tales of Arise

- Cyberpunk 2077

- Monster Hunter Rise

- Scarlet Nexus

- Shin Megami Tensei V



MEILLEUR JEU : BASTON

- Guilty Gear Strive

- Demon Slayer

- Melty Blood : Type Lumina

- Nickolodeon All-Star Brawl

- Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown



MEILLEUR JEU : FAMILIAL

- It Takes Two

- Mario Party Superstars

- New Pokémon Snap

- Super Mario 3D World

- WarioWare : Get it Together



MEILLEUR JEU : SPORT/COURSES

- Forza Horizon 5

- F1 2021

- FIFA 22

- Hot Wheels Unleashed

- Riders Republic



MEILLEUR JEU : GESTION/STR

- Age of Empires IV

- Evil Genius 2

- Humankind

- Inscryption

- Microsoft Flight Simulator



MEILLEUR JEU : MULTI

- It Takes Two

- Back 4 Blood

- Knockout City

- Monster Hunter Rise

- New World

- Valheim



MEILLEUR DÉPART POUR UN STUDIO

- Kena : Bridge of Spirits (Ember Lab)

- Sable (Shedworks)

- The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur)

- The Forgotten City (Modern Storyteller)

- Valheim (Iron Gate Studio)



LE CHOIX DES JOUEURS

- Halo Infinite

- Forza Horizon 5

- It Takes Two

- Metroid Dread

- Resident Evil Village



JEU LE PLUS ATTENDU DE 2022

- Elden Ring

- God of War Ragnarok

- Horizon Forbidden West

- The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

- Starfield