Cyberpunk 2077 prépare sa plus grosse MAJ Cyberpunk 2077 prépare sa plus grosse MAJ

Désormais dans un état suffisamment « satisfaisant » aux yeux de CD Projekt RED mais également Sony qui s'est permis de remettre le jeu en vente sur le PlayStation Store, Cyberpunk 2077 n'en a évidemment pas terminé avec son suivi (loin de là) et c'est via une simple publicité diffusée sur certains réseaux comme Youtube et Instagram que l'éditeur annonce pour bientôt « la plus grosse mise à jour » pour son titre qui malgré tout à remporter un certain succès.



Vu qu'il est probablement trop tôt pour l'upgrade PlayStation 5 et Xbox Series, à venir d'ici la fin de l'année, on peut tenter d'estimer que cette nouvelle MAJ sera celle qui proposera enfin les premiers ajouts de contenu gratuit, en plus de nouvelles optimisations et correctifs qui ne sont jamais de refus.