Bloomberg : Nintendo mise sur une prochaine année fiscale encore plus forte que l'actuelle Bloomberg : Nintendo mise sur une prochaine année fiscale encore plus forte que l'actuelle

Si le PDG de Nintendo adopte une intéressante philosophie, celle de considérer que chaque excellente année peut potentiellement être suivie par une très mauvaise (une manière de dire qu'il faut toujours se préparer au pire), toujours est-il qu'à l'heure actuelle, les risques sont peu élevés avec une Switch toujours en indéniable forme.



Bloomberg a d'ailleurs mené l'enquête auprès des fournisseurs et éditeurs partenaires de Nintendo pour nous apprendre que si l'actuelle année fiscale sera une fois de plus très forte, la prochaine (avril 2021 à mars 2022) a pour objectif d'être encore plus dantesque : 250 millions de jeux vendus, contre 205 millions entre avril 2020 et mars 2021, et au moins autant de consoles voire davantage alors que la logique voudrait assister à une importante baisse pour une cinquième année de carrière.



Selon les sources de Bloomberg, la raison coté hardware serait (comme on en parle depuis longtemps) le lancement du nouveau modèle bénéficiant d'un écran OLED plus grand (et plus économe pour la batterie) assorti d'un dock permettant l'upscale 4K. Cette nouvelle version sortira durant le second semestre de l'année fiscale, laissant donc le choix entre les fêtes de fin d'année ou le premier trimestre 2022.



Concernant les jeux enfin, même si deux Pokémon sont en vue (et encore, on verra si Arceus tient ses engagements du calendrier), aucun ne peut avoir le poids commercial d'un Animal Crossing : New Horizons donc le gros boost prévisionnel serait dû à des titres dits « majeurs » encore non annoncés. Ou du moins non datés. Et là, difficile de ne pas penser à Zelda : Breath of the Wild 2, tout en croisant les doigts.