PlayStation 5 : en Inde, l'efficace contre-attaque des joueurs face aux scalpers PlayStation 5 : en Inde, l'efficace contre-attaque des joueurs face aux scalpers

Voilà une affaire bien intéressante rapportée par IGN India : en Inde (justement), la problématique des scalpers PS5 pourraient bientôt être de l'histoire ancienne par la mise en place d'une énorme contre-attaque de la part des joueurs eux-mêmes.



Conscient que les pouvoirs publics ne s'intéressaient pas vraiment à cette affaire, et que Sony pouvait difficilement faire quelque chose quand bien même le constructeur souhaite une « tolérance zéro », la communauté s'est retrouvée sur Reddit pour mettre au point une stratégie, d'ailleurs aussi simple qu'efficace : chez la plupart des revendeurs online dont OLX (l'équivalent de l'eBay local), chaque annonce d'une PlayStation 5 qui ose dépasser le prix standard (l'équivalent de 570€ chez eux) se voit signalée en masse et du coup rapidement supprimée par l'hébergeur.



Une véritable traque s'est peu à peu développée, avec en renfort des groupes Facebook, WhatsApp, Discord & co, dans le but de signaler la moindre annonce qui dériverait du prix normal, jusqu'à obtenir la suppression de messages publicitaires pour ces offres sur d'autres sites.



Résultat, IGN a découvert que les scalpers sont aujourd'hui pour la plupart mis à mal et obligé de vendre leur PS5 sans le moindre bénéfice, et même si certains tentent quelques astuces de dernière chance (mettre la console en vente au prix normal, et tenter de négocier ensuite une hausse chez l'intéressé), le phénomène se marginalise se plus en plus et la communauté espère que les prochains réa-stocks officiels iront cette fois dans les mains de ceux qui veulent vraiment la console… tout simplement pour y jouer.