Bloomberg : face à la situation de la PS5 au Japon, un ''gros'' tiers envisagerait de reporter ses jeux

Dans la dernière ligne droite qui nous sépare de 2021, Bloomberg fait l'état des lieux concernant la position de la PlayStation 5 au Japon et si l'on savait déjà que le départ était compliqué à cause de stocks clairement insuffisants, la situation semble encore plus problématique qu'affichée.Car on le sait, la PS5 tourne actuellement à un peu plus de 200.000 unités vendues depuis environ un mois, ce qui est le pire lancement dans l'histoire de Sony quand on sait que la PS4 avait dépassé les 300.000 les premiers jours, et tournait à environ 440.000 sur quatre semaines, ce qui était déjà considéré comme très faiblard il y a bientôt 7 ans.Mais comme l'indique Bloomberg, ce faible chiffre ne reflète pas totalement la réalité quand on voit les performances softwares : à peine 70.000 jeux PS5 vendus en boîte, certes sans compter le dématérialisé qui a sa petite part (en plus du statut de console rétrocompatible). La raison est simple, et finalement la même qu'en occident comme ajoute l'économiste Serkan Toto, puisque ce que l'on nomme les « scalpers » biaisent totalement le bilan avec énormément de consoles achetées par des bots de plus en plus perfectionnés, et attendant tranquillement d'être revendues au prix le plus fort sur divers sites.Concrètement, il y aurait donc selon les analystes bien moins de 200.000 « vrais » possesseurs de PlayStation 5 sur le territoire japonais et la situation ne semble pas encore prête à se débloquer, engendrant un cercle vicieux avec une demande toujours constante mais où une partie du moindre réa-stock part entre les mains des spéculateurs.En résulte un parc très faiblard pour encore de très nombreuses semaines et tout simplement un démarrage en deçà des attentes pour ceux qui sont censés fournir des jeux : Bloomberg rapporte selon ses sources qu'un « gros » éditeur japonais s'est montré clairement déçu devant ce lancement, et que des discussions internes sont en cours pour retarder certains projets PS5 le temps que le parc soit à la hauteur pour minimiser les risques. Reste à savoir de quel « gros » éditeur il s'agit.