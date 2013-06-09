Interview
La révélation de Laufey dans God of War lors du dernier State of Play de juin 2026 a certes ravi de nombreux fans de la franchise, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de critiques sur Internet. Par exemple, certains ont fait la grimace devant Phranque, un compagnon cosmique en forme de cube de gelée parlant, incarné par l'acteur Jack Quaid, surtout connu pour son rôle de Hughie dans la série télévisée The Boys (mais déjà présent dans God of War: Sons of Sparta sous le nom d'Eis). Phranque, tout comme Rue, le ruban parlant de l'épée, a été critiqué pour son aspect fantaisiste et donc, selon certains, pas assez réaliste.
Le sujet a été abordé de manière indirecte par le directeur du jeu, Ariel Lawrence, lors d'une récente interview avec le YouTuber FlowGames. Lawrence, qui a travaillé sur les jeux God of War originaux avant de partir travailler chez Riot Games, est revenue en juillet 2021 et a découvert que Phranque (aux côtés de Faye, bien sûr) était le premier personnage créé par le directeur créatif Cory Barlog lors de la mise en place des fondations de God of War Laufey. Elle a également déclaré que la nature cubique de Phranque avait permis à l'équipe de mettre en place des mécanismes « super cool » pour le combat, la progression et la résolution d'énigmes.
Phranque et Rue sont tous deux vraiment essentiels, tant pour leurs aides au combat en complément de Faye que pour la progression et la résolution d’énigmes, sans oublier leur utilité et ce qu’ils peuvent accomplir grâce à leur forme. Ainsi, pour Phranque, en tant que cube de gelée cosmique, la manière dont nous pouvons l’utiliser dans certaines parties du monde a vraiment été passionnante pour l’équipe, ne serait-ce qu’en termes de travail de conception.
Quand je suis revenu dans l’équipe, les deux personnages avec lesquels Corey [Barlog] avait commencé étaient Faye et Phranque. Phranque a été l’un des tout premiers éléments ; il a toujours fait partie de cette histoire dans l’Everywhen. Et je pense que le simple fait de prendre quelque chose qui semble inanimé et qui n’est pas une personne, et de vraiment voir comment on pouvait créer un lien et une histoire, et vous faire ressentir quelque chose pour un cube… Je pense que c'était un défi et un concept intéressants, et Cory et moi en avons discuté. Je me suis dit : « C'est vraiment passionnant. C'est quelque chose de différent. » Et je pense qu'au fond, c'est aussi le facteur de surprise qui a tellement enthousiasmé l'équipe. Et les possibilités mécaniques que cela nous a ouvertes ont également été géniales.
posted the 06/10/2026 at 11:21 AM by jenicris
ça donne un coté "GoW rencontre bob l'eponge" et on en fait un JV violent, brutal, serieux, mais a tout moment bob peut apparaitre dans l'écran et te rapeller que t'es dans un monde kikoo / drole / wtf
je me suis pas fait un tel facepalm depuis tres tres longtemps devant un trailer
aie aie aie...
Bon faut se dire que ça va amener des idées de game design et que le jeu sera tout de meme certainement tres bon en depit de l'univers et du lore qui contient pas mal de fausses notes.
ça me fait regreter Atreus.
Et merci pour l'article
Ça colle pas du tout à l’univers de God of War, mais alors vraiment pas.
51love Le passage avec Bob l’éponge, excellent !
mais vu qu'on apprend que le jeu repose sur le cube pour des idées de game design, pour resoudre des enigmes dans l'aventure, je commence à en douter...
Ou alors c'est une entité qui sera capable de prendre plusieurs formes et se retransformer a volonté en cube, et ils vont justifier ça dans le sens ou il doit rester incognito en cube pr pas etre reconnu
51love on dira rien de plus
Ils ont dû le faire sans savoir qui mettre en attendant et puis finalement la flemme
Comment il se fout littéralement de notre gueule, c est trop gros, arretez
Je sais que ça permettait d’alléger le ton ultra sérieux et terre à terre véhiculé par Kratos, mais là… Wouaw… A quel moment il a cru que les joueurs allaient massivement saluer le truc?
Mais oui, je suis pas fan pour l’instant, j’attends de voir comment c’est amené et comment ça évolue…
Ce qu’on a vu pour le moment, c’est les toutes premières minutes du jeu.
Grosse hype autour de ce God of War Laufey. C’est probablement le jeu que j’attends le plus en 2027 (s’il sort en 2027 car rien d’officiel pour le moment)
J'aime assez l'acteur Jack Quaid, mais bon vu le mec, ça donne probablement un indice sur ce cube et ça fait pas rêver a première vue...
Prochain God of War, ils vont prendre Jack Black pour la voix de Kratos? pour rendre l'ensemble tjs plus accessible
Rendez nous TC Carson ou Christopher Judge et leur voix ultra puissante...
mais certainement trop stereotypées, trop de testostérone pour le Sony actuel
On est vraiment dans une ère de demeuré, ou l'art n'a plus aucune place. Une chose comme ça en 2006 n'aurait pas poser problème. C'est votre faute si vous aviez tous été plus ou moins bercé avec des conneries à la télé ou au ciné.
Pourquoi ça me touche pas ? Parce que je m'en cogne, car je vois plus loin, je vais pas laisser un personnage secondaire me dissuader bordel de merde. Le scénario, l'écriture, c'est ça qui importe, et juger un jeu, de plus de 9 heures de jeu où l'on a rien vu, sur 3-4 lignes ??????
Aaaaaalalalala.....
Cela semble fait pour plaire à une catégorie de youtubeurs, ceux qui ouvrent grand la bouche quand ils voient quelque chose qui leur plait.
Je pense que beaucoup vont se sentir bêtes d'avoir forcés quand le pot aux roses sera révélé
Mais côté game design, c'est sûr que ça va apporter des idées donc peu importe ce qu'il se passe, le cube devrait garder ses capacités transformatives
Curieux de le découvrir en 2027 je l'espère .