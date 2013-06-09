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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/12/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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God of War - Laufey : Phranque (le cube) fut le premier personnage créé par Cory Barlog
Interview

La révélation de Laufey dans God of War lors du dernier State of Play de juin 2026 a certes ravi de nombreux fans de la franchise, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de critiques sur Internet. Par exemple, certains ont fait la grimace devant Phranque, un compagnon cosmique en forme de cube de gelée parlant, incarné par l'acteur Jack Quaid, surtout connu pour son rôle de Hughie dans la série télévisée The Boys (mais déjà présent dans God of War: Sons of Sparta sous le nom d'Eis). Phranque, tout comme Rue, le ruban parlant de l'épée, a été critiqué pour son aspect fantaisiste et donc, selon certains, pas assez réaliste.

Le sujet a été abordé de manière indirecte par le directeur du jeu, Ariel Lawrence, lors d'une récente interview avec le YouTuber FlowGames. Lawrence, qui a travaillé sur les jeux God of War originaux avant de partir travailler chez Riot Games, est revenue en juillet 2021 et a découvert que Phranque (aux côtés de Faye, bien sûr) était le premier personnage créé par le directeur créatif Cory Barlog lors de la mise en place des fondations de God of War Laufey. Elle a également déclaré que la nature cubique de Phranque avait permis à l'équipe de mettre en place des mécanismes « super cool » pour le combat, la progression et la résolution d'énigmes.

Phranque et Rue sont tous deux vraiment essentiels, tant pour leurs aides au combat en complément de Faye que pour la progression et la résolution d’énigmes, sans oublier leur utilité et ce qu’ils peuvent accomplir grâce à leur forme. Ainsi, pour Phranque, en tant que cube de gelée cosmique, la manière dont nous pouvons l’utiliser dans certaines parties du monde a vraiment été passionnante pour l’équipe, ne serait-ce qu’en termes de travail de conception.

Quand je suis revenu dans l’équipe, les deux personnages avec lesquels Corey [Barlog] avait commencé étaient Faye et Phranque. Phranque a été l’un des tout premiers éléments ; il a toujours fait partie de cette histoire dans l’Everywhen. Et je pense que le simple fait de prendre quelque chose qui semble inanimé et qui n’est pas une personne, et de vraiment voir comment on pouvait créer un lien et une histoire, et vous faire ressentir quelque chose pour un cube… Je pense que c'était un défi et un concept intéressants, et Cory et moi en avons discuté. Je me suis dit : « C'est vraiment passionnant. C'est quelque chose de différent. » Et je pense qu'au fond, c'est aussi le facteur de surprise qui a tellement enthousiasmé l'équipe. Et les possibilités mécaniques que cela nous a ouvertes ont également été géniales.
Wccftech - https://wccftech.com/god-of-war-laufey-phranque-cosmic-cube/amp/
    tags : santa monica ps5 god of war laufey
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    posted the 06/10/2026 at 11:21 AM by jenicris
    comments (39)
    pcverso posted the 06/10/2026 at 11:26 AM
    Moi cest vraiment ce qui ma sorti de l'univers a la présentation, j'avais l'impression de regarder un dysney. A voir une fois en jeu mais je suis pas fan .
    51love posted the 06/10/2026 at 11:36 AM
    'Tain, mais c'est tellement genant ce cube gelatineux dans un God of War, la pire idée "innovante" depuis bien longtemps dans un AAA

    ça donne un coté "GoW rencontre bob l'eponge" et on en fait un JV violent, brutal, serieux, mais a tout moment bob peut apparaitre dans l'écran et te rapeller que t'es dans un monde kikoo / drole / wtf

    je me suis pas fait un tel facepalm depuis tres tres longtemps devant un trailer

    aie aie aie...

    Bon faut se dire que ça va amener des idées de game design et que le jeu sera tout de meme certainement tres bon en depit de l'univers et du lore qui contient pas mal de fausses notes.

    ça me fait regreter Atreus.

    Et merci pour l'article
    jenicris posted the 06/10/2026 at 11:37 AM
    51love ça donne un coté "GoW rencontre bob l'eponge" et on en fait un JV violent, brutal, serieux, mais a tout moment bob peut apparaitre dans l'écran et te rapeller que t'es dans un monde kikoo / drole / wtf

    potion2swag posted the 06/10/2026 at 11:39 AM
    Je suis pas contre ce genre de perso, mais ça me plait pas, on dirait qu'il va avoir une place énorme dans le jeu. Et même si l'orthographe est différente, pourquoi l'avoir appelé Frank... Le genre de ressort comique digne d'un Marvel, sauf que c'est ringard en 2026....
    edgar posted the 06/10/2026 at 11:45 AM
    Quelle absurdité bordel, comment ont-ils pu valider une telle idée de merde ?

    Ça colle pas du tout à l’univers de God of War, mais alors vraiment pas.

    51love Le passage avec Bob l’éponge, excellent !
    51love posted the 06/10/2026 at 11:47 AM
    edgar jenicris désolé
    romgamer6859 posted the 06/10/2026 at 11:48 AM
    Atreus était assez chiant comme ça, j'imagine même pas le cube
    icebergbrulant posted the 06/10/2026 at 11:48 AM
    Courage à tous ceux qui s’appelent Frank
    altendorf posted the 06/10/2026 at 11:49 AM
    Cette hate pour le cube... Définitivement le monde par en cacahuète
    supasaiyajin posted the 06/10/2026 at 11:51 AM
    Je ne comprends pas le problème avec le cube. Moi au contraire, j'ai envie d'en découvrir davantage sur ce nouvel univers.
    brook1 posted the 06/10/2026 at 11:57 AM
    Ça m'étonnerait que ça reste un simple cube, au cours de l'aventure
    zekk posted the 06/10/2026 at 11:59 AM
    brook1 pareil
    51love posted the 06/10/2026 at 12:01 PM
    brook1 bah c'est ce que je me dis depuis le debut, est ce pour eviter un spoil? est ce que ça evoluer rapidement comme Pauline dans Bananza? Parce que bon, le caillou la...

    mais vu qu'on apprend que le jeu repose sur le cube pour des idées de game design, pour resoudre des enigmes dans l'aventure, je commence à en douter...

    Ou alors c'est une entité qui sera capable de prendre plusieurs formes et se retransformer a volonté en cube, et ils vont justifier ça dans le sens ou il doit rester incognito en cube pr pas etre reconnu
    akinen posted the 06/10/2026 at 12:02 PM
    … Nan mais c’est un cube!!!!
    gamerdome posted the 06/10/2026 at 12:02 PM
    Le cube ne m'a ni plu ni déplu, je n'en pensais rien, il ne me dérange absolument pas, certains on vraiment l'art de se focaliser sur des futilités.
    jenicris posted the 06/10/2026 at 12:03 PM
    brook1 zekk ah ça...

    51love on dira rien de plus
    taiko posted the 06/10/2026 at 12:04 PM
    Aucun problème avec le cube. J'attends d'en voir plus.
    balf posted the 06/10/2026 at 12:05 PM
    Perso ça ne m'a pas du tout dérangé, ça m'avait plus surpris et positivement, je trouve ça plutôt original j'ai tout de suis pensé aux énigmes du jeu et à la progression, et de ce coté je fais entièrement confiance à l'équipe de Santa Monica
    brook1 posted the 06/10/2026 at 12:07 PM
    51love Je pense qu'il aura des habiletés proches d’un métamorphe pour t'aider pendant les combats ou les énigmes
    fan2jeux posted the 06/10/2026 at 12:09 PM
    Sans dec, je plaisantais mais le cube c'est une hitbox.
    Ils ont dû le faire sans savoir qui mettre en attendant et puis finalement la flemme
    fan2jeux posted the 06/10/2026 at 12:12 PM
    Le cube de gelée cosmique

    Comment il se fout littéralement de notre gueule, c est trop gros, arretez
    pcverso posted the 06/10/2026 at 12:22 PM
    C'est le tesseract que loki va convoité dans avenger
    akinen posted the 06/10/2026 at 12:39 PM
    brook1 c’est ce à quoi je m’attends. Néanmoins un cube doublé par un mec qui a que des rôles tragicomique et un ruban doublé parce une femme inconnue (donc pas de commentaire). Comment on peut en arriver à souhaiter ça dans un god of war?

    Je sais que ça permettait d’alléger le ton ultra sérieux et terre à terre véhiculé par Kratos, mais là… Wouaw… A quel moment il a cru que les joueurs allaient massivement saluer le truc?
    rider288 posted the 06/10/2026 at 01:08 PM
    Il va changer de forme pour des énigmes.
    janolife posted the 06/10/2026 at 01:18 PM
    Moi, j’en ai plein le « cube »de ces polémiques…bon, ok, je sors…c’est l’heure de l’aperi « cube »????
    Mais oui, je suis pas fan pour l’instant, j’attends de voir comment c’est amené et comment ça évolue…
    vyse posted the 06/10/2026 at 03:06 PM
    Le cube est polymorphe bien sûr qu'il va évoluer et peut être même changer de forme pour les énigmes ; attendez d'en voir plus avant de geindre
    marcus62 posted the 06/10/2026 at 03:12 PM
    Je reçois certains, je pense très fortement que le cube pourra prendre une autre forme. Je ne le vois pas ainsi tout au long de l’aventure de Faye.
    Ce qu’on a vu pour le moment, c’est les toutes premières minutes du jeu.

    Grosse hype autour de ce God of War Laufey. C’est probablement le jeu que j’attends le plus en 2027 (s’il sort en 2027 car rien d’officiel pour le moment)
    ducknsexe posted the 06/10/2026 at 03:14 PM
    Et si c était un Apéricube de la vache kiri
    51love posted the 06/10/2026 at 03:46 PM
    akinen incompréhensible.

    J'aime assez l'acteur Jack Quaid, mais bon vu le mec, ça donne probablement un indice sur ce cube et ça fait pas rêver a première vue...

    Prochain God of War, ils vont prendre Jack Black pour la voix de Kratos? pour rendre l'ensemble tjs plus accessible

    Rendez nous TC Carson ou Christopher Judge et leur voix ultra puissante...

    mais certainement trop stereotypées, trop de testostérone pour le Sony actuel
    ravyxxs posted the 06/13/2026 at 05:04 PM
    Cory va fermer des bouches encore une fois à tous les idiots en mode *Marvel blablabla*.

    On est vraiment dans une ère de demeuré, ou l'art n'a plus aucune place. Une chose comme ça en 2006 n'aurait pas poser problème. C'est votre faute si vous aviez tous été plus ou moins bercé avec des conneries à la télé ou au ciné.

    Pourquoi ça me touche pas ? Parce que je m'en cogne, car je vois plus loin, je vais pas laisser un personnage secondaire me dissuader bordel de merde. Le scénario, l'écriture, c'est ça qui importe, et juger un jeu, de plus de 9 heures de jeu où l'on a rien vu, sur 3-4 lignes ??????

    Aaaaaalalalala.....
    keiku posted the 06/13/2026 at 05:14 PM
    ravyxxs Et au final, c'est comme a chaque foi, on regardera les chiffres de vente et on déterminera qui avait raison entre les 2 camps
    patrickleclairvoyant posted the 06/13/2026 at 05:21 PM
    Franck Dubosc
    abookhouseboy posted the 06/13/2026 at 05:25 PM
    Quel idée à la con.

    Cela semble fait pour plaire à une catégorie de youtubeurs, ceux qui ouvrent grand la bouche quand ils voient quelque chose qui leur plait.
    bennj posted the 06/13/2026 at 06:55 PM
    marcus62 mais totalement, cest clairement quelque chose qui est caché actuellement. Le cube est un perso important qui va surment prendre une nouvelle forme, sa forme originale. Le but est juste de le cacher pour éviter le spoile et surtout faire parler les gens.
    davidsexking posted the 06/13/2026 at 07:03 PM
    Vu le placement du cube sur les artwork, c'est assez louche cette histoire

    Je pense que beaucoup vont se sentir bêtes d'avoir forcés quand le pot aux roses sera révélé

    Mais côté game design, c'est sûr que ça va apporter des idées donc peu importe ce qu'il se passe, le cube devrait garder ses capacités transformatives
    grospich posted the 06/13/2026 at 07:19 PM
    À mon avis il pourra servir de trampoline.
    zanpa posted the 06/13/2026 at 07:49 PM
    Belle idée de merde .. un cube qui parle ..
    mooplol posted the 06/13/2026 at 07:53 PM
    Le spin off que personne demandait. Et l’histoire de l'enfance de kratos avec son frère a droit à un jeu 2d pixel. L'inverse aurait été mieux mais pas 2026
    wickette posted the 06/13/2026 at 08:36 PM
    Franchement, faut n'avoir joué à aucun GoW de sa vie pour croire que ça restera un cube, pour moi c'est certains il va changer ou bien il y a une raison claire derrière.

    Curieux de le découvrir en 2027 je l'espère .
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