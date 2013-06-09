profile
Sony Interactive Entertainment
143
Likers
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 04/20/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2169
visites since opening : 7994899
subscribers : 222
bloggers : 4
channel
all
Shuhei Yoshida affirme que Jim Ryan l'a licencié : « parce que je ne l'écoutais pas »
Histoire


- Shuhei Yoshida, qui a dirigé Sony Worldwide Studios pendant 11 ans, a déclaré avoir été « licencié » de ce poste par Jim Ryan, alors PDG, « parce que je ne l'écoutais pas ».

- Yoshida a laissé entendre que Ryan « lui avait demandé de faire des choses absurdes, et que j’avais répondu “Non” », avant d’ajouter qu’il avait beaucoup apprécié le poste que Ryan lui avait proposé en tant que responsable de PlayStation Indies.

- Yoshida s'exprimait lors du festival australien ALT: GAMES, où il a partagé son point de vue sur ce qui, selon lui, fait le succès d'un jeu indépendant.

Shu:

« J’ai aidé Santa Monica à créer God of War, Naughty Dog à créer Uncharted et The Last of Us, et Sucker Punch à créer le magnifique Ghost of Tsushima », a-t-il déclaré, décrivant son travail au cours des années 2000. « Ghost of Tsushima a été l’un des derniers jeux sur lesquels j’ai travaillé en tant que président de Worldwide Studios. »

« Mais en 2019, après 11 ans à la tête du développement interne, j’ai été licencié de ce poste. »

« Jim Ryan voulait m’écarter du développement interne parce que je ne l’écoutais pas », a-t-il déclaré d’un ton enjoué, provoquant l’hilarité du public. « Il m’a demandé de faire des choses absurdes, et j’ai dit “Non” »


Lorsque la nomination de Hermen Hulst, cofondateur de Guerrilla Games, au poste de directeur de Worldwide Studios a été annoncée, Sony est resté vague quant aux modalités de cette transition, se contentant d'indiquer que « Yoshida quittera son poste actuel de président de WWS pour prendre la tête d'une nouvelle initiative qui aura pour objectif de soutenir les créateurs indépendants externes ».



Jim Ryan, qui a rejoint Sony Computer Entertainment en 1994, a occupé le poste de PDG de Sony Interactive Entertainment (SIE) de 2019 à 2024.

Sous la direction de Ryan, SIE s'est lancé dans la production cinématographique et télévisuelle, a réorganisé Sony Worldwide Studios pour en faire PlayStation Studios, a racheté Insomniac Games, Housemarque, Nixxes, Bluepoint Games, Haven Studios et Bungie, et a déployé des efforts concertés pour publier des jeux sur PC et développer des titres en service continu, avec pour objectif à un moment donné de lancer 12 nouveaux titres en service continu d'ici 2025.

« Comme j’ai grandi avec Jim depuis l’époque de la PS1… on n’a pas envie d’avoir un de ses amis parmi ses subordonnés », a fait remarquer Yoshida.

Cependant, Ryan a proposé à Yoshida ce poste afin qu’il se consacre à l’amélioration du soutien apporté par PlayStation aux développeurs indépendants, « car tout le monde dans l’entreprise savait à quel point j’aimais les jeux indépendants ».

« J’ai vraiment apprécié ce rôle qui consistait à promouvoir et à faire connaître les jeux indépendants », a-t-il souligné.


Yoshida a finalement quitté PlayStation en janvier 2025, après 31 ans au sein de l'entreprise, pour créer sa propre société de conseil spécialisée dans les jeux indépendants, Yosp Inc.

Comme il le décrit lui-même : « J’ai aidé des éditeurs et des développeurs indépendants chez Sony ces cinq dernières années, j’ai donc l’impression de continuer à faire la même chose, mais cette fois en tant qu’indépendant. »

« Je suis libre de participer à n’importe quel podcast. Je peux désormais parler de Nintendo, de la Xbox et de Steam », a-t-il déclaré, provoquant de nouveaux rires dans le public. « Et j’ai l’occasion de voir comment Nintendo et la Xbox soutiennent les jeux indépendants. C’est donc vraiment, vraiment génial. »

Dans la suite de son intervention, intitulée « Qu’est-ce qui fait le succès d’un jeu indépendant ? », Yoshida a passé en revue douze jeux indépendants remarquables qui l’ont marqué, en expliquant pourquoi. Parmi ceux-ci figuraient :

Journey et Before Your Eyes, pour l’avoir fait pleurer.

Dead Cells et Nine Sols, pour le plaisir qu’ils procurent à jouer.

Inscryption et Doki Doki Literature Club, pour ne pas être ce qu’ils semblaient être.

Cult of the Lamb et Ball X Pit, pour leur savant mélange des genres.

Viewfinder et Word Game, pour avoir inventé leurs propres règles.

Fall Guys et Marvel Snap, parce qu’on peut « ressentir la présence des autres »

Yoshida a également profité de son intervention pour donner des conseils aux développeurs indépendants – « Quand on suit la tendance, c'est déjà trop tard », a-t-il fait remarquer – et a raconté comment il était devenu complètement accro à Marvel Snap.

« La première année, il y a trois ans, je jouais à ce jeu avec trois comptes parce que je n'en avais jamais assez… À l'époque, je disais souvent : « Je vis entre deux parties de Marvel Snap. » Ça m'a complètement détruit. »


Yoshida explique qu'il a fini par supprimer un compte Marvel Snap par an, jusqu'à ce qu'il se détache complètement du jeu à la fin du mois de décembre 2025. La reconnaissance de ses efforts a été saluée par des applaudissements.
Thisweelinvideogames - https://thisweekinvideogames.com/news/shuhei-yoshida-says-jim-ryan-fired-him-from-playstation-studios-because-i-didnt-listen-to-him/
    tags : playstation sony
    3
    Likes
    Who likes this ?
    pimoody, burningcrimson, icebergbrulant
    posted the 04/20/2026 at 07:10 AM by jenicris
    comments (36)
    walterwhite posted the 04/20/2026 at 07:15 AM
    Il a tellement contribué à l'image de marque Playstation. Ryan est vraiment ce qu'il est arrivé de pire à la marque.
    alucardhellsing posted the 04/20/2026 at 07:17 AM
    On peut vraiment dire que Jim "pinard" Ryan à fait plus de mal qu'autre chose a playsation
    playstation2008 posted the 04/20/2026 at 07:43 AM
    walterwhite Quand tu portes deux prénoms... c'est toujours mauvais signe !!!

    Mais sans rire... cet homme a tué la marque
    serve posted the 04/20/2026 at 07:47 AM
    walterwhite

    Clairement c'était une catastrophe.
    jenicris posted the 04/20/2026 at 07:50 AM
    walterwhite playstation2008 serve heureusement ils l'ont dégagé.
    Nishino semble avoir une vision totalement différente notamment sur les jeux
    Le gros soucis de PlayStation actuellement, plus que tout ce sont les prix, que ce soit les abos, les jeux et encore plus maintenant le hardware depuis la dernière hausse de prix.
    Faut qu'ils se débrouillent à les baisser, qu'ils se débrouillent d'une manière ou d'une autre à avoir des prix correct sinon ils finiront comme d'autres constructeurs, toute proportion gardé.
    playstation2008 posted the 04/20/2026 at 07:55 AM
    jenicris Ils doivent redorer leur image foireuse ! Retrouver le mojo qu'ils ont eu de 2011 à 2020...
    Mais le temps de tout remettre en place et de balayer les conneries de Ryan, je pense qu'on aura quelque chose pas avant 2030

    Ils ont mis trop de temps à le faire sortir !
    jenicris posted the 04/20/2026 at 07:59 AM
    playstation2008 ça va prendre du temps c'est sur, surtout que la dernière hausse de prix va rien arranger pour leur image, bien au contraire.
    shinz0 posted the 04/20/2026 at 08:03 AM
    walterwhite "Ryan est vraiment ce qu'il est arrivé de pire à la marque."
    Sony USA aussi
    playstation2008 posted the 04/20/2026 at 08:06 AM
    jenicris Non, c'est encore une balle dans le pied ! Ils ont du boulot entre créer de la hype avec les jeux, et la PS6..
    Mais déjà, ils doivent repousser à faire rêver à travers de vraies conf folles et pas des SoP insipides
    jenicris posted the 04/20/2026 at 08:12 AM
    playstation2008 de toute façon la PS6 quasi personne n'en veut. Et si elle est chère ça sera le dernier clou dans le cercueil de la console
    playstation2008 posted the 04/20/2026 at 08:17 AM
    jenicris Punaise... c'est triste mais tu dis vrai !!
    shambala93 posted the 04/20/2026 at 08:34 AM
    Ryan est quand même présent depuis le début également. Donc il a été présent pendant les bons moments.

    J’imagine que les choix mauvais qu’il a réalisé sont à mettre à l’aune des bons choix précédent.
    newtechnix posted the 04/20/2026 at 08:51 AM
    On attends la réponse de Jim ....popcorn
    rasalgul posted the 04/20/2026 at 09:14 AM
    "crois moi frère"
    gamerdome posted the 04/20/2026 at 09:19 AM
    "Il m’a demandé de faire des choses absurdes"

    Comme faire 12 jeux services la plupart basés sur des licences historiques solo, quitte à ne plus faire de jeux solo...
    on a vu le(s) résultat(s).

    Et on attend le Horizon Hunters GAASering... futur bide ?
    cyr posted the 04/20/2026 at 09:28 AM
    jenicris je me fais aucun soucis pour la ps6. Aucun.

    Sinon ça voudrait dire que beaucoup irait voir ailleurs. Mais ailleurs il y a microsoft (vu l'avalanche de critique, ça serait contre nature, sans parler du prix de la futur xbox). Ou Nintendo (la pareil)....

    Le pc? Vu le prix de la ram, etc...


    Non sony peut lancer la ps6 au prix qu'il veule, ça achètera même sans jeux .

    D'ailleurs des 3, c'est bien sony qui a pas besoin d'un catalogue pour vendre.

    Beaucoup achète que 2 ou 3 jeux par ans, fifa, call off, gta......
    gasmok2 posted the 04/20/2026 at 09:35 AM
    J'aime bien le gars, mais c'est pas très classe de sa part de cracher sur son ancien boss.
    Je pensais les japonais avaient un peu plus de tenue que les américains, il me montre le contraire ici
    egguibs posted the 04/20/2026 at 09:35 AM
    J'ai totalement abandonné cette marque a cause Jim qui a juste fait la pire PlayStation de l'histoire! La ps6 est juste mauvaise PlayStation !

    putain un retour de quelqu'un de cette trempe ferait tellement de bien
    marchand2sable posted the 04/20/2026 at 09:39 AM
    Un cancer pour Sony l'ère de Jim Ryan. Bon débarras et ne reviens surtout pas.
    jenicris posted the 04/20/2026 at 09:42 AM
    cyr les gens vont pas de ruer sur une machine à 1000 euro, même la plupart des fans la prendront pas à ce prix.
    supasaiyajin posted the 04/20/2026 at 09:56 AM
    Comme toujours dans ce genre d'affaire, c'est parole contre parole,on ne saura sans doute jamais vraiment ce qu'il s'est passé. Surtout que Ryan est là depuis 94 et a aussi contribué au succès de la marque, quelque part.

    Mais c'est fou de se dire qu'ils ont peut être pris certaines de leurs pires décisions ces 5 dernières années, tout en réalisant leur meilleure génération. Heureusement pour eux que Xbox s'est auto saboté avant.

    jenicris L'augmentation des prix touche toute l'industrie, pas seulement PlayStation. Pourquoi ils seraient les seuls à ne pas augmenter leurs tarifs, à moins qu'ils acceptent de perdre de l'argent, ce qui semble ne pas être le cas. Et dire que "quasi personne" voudra la PS6 me paraît exagéré. Peut être qu'elle fera moins que la PS4/PS5, mais elle se vendra. On le voit avec Nintendo. Malgré une forte hausse des prix par rapport à la génération précédente, la console se vend très bien. S'il y a un vrai gap (PSSR3, RT amélioré, PT, etc.), il y aura certainement un public. Et si elle moins chère que la future Xbox, ça va se vendre.
    icebergbrulant posted the 04/20/2026 at 10:04 AM
    Sympa l’interview
    Yoshida fait vraiment sympathique
    altendorf posted the 04/20/2026 at 10:23 AM
    Mouais… Shushu est loin d’être irréprochable sur ces dernières années chez PlayStation.
    solarr posted the 04/20/2026 at 10:44 AM
    On comuniquait régulièrement quand je venais à SF. Ûn chic type, proche des gens.
    jem25 posted the 04/20/2026 at 10:57 AM
    Même pas surprenant venant de ce fdp
    levieuxjoueur posted the 04/20/2026 at 11:05 AM
    Qu'on nous rende shuhei yoshida, Shawn layden , Andrew house et Kaz hirai
    shambala93 posted the 04/20/2026 at 11:12 AM
    levieuxjoueur
    Certains ont participé à la débâcle du début de la gen ps3.

    Vous avez la mémoire courte, ce cinéma autour de Ryan alors qu’il y a certainement plusieurs têtes pensantes et décisionnelles et Yoshida a aussi fait des choix de me***
    brook1 posted the 04/20/2026 at 11:27 AM
    Je suppose qu'il était contre les jeux service et les portages PC. L'ironie de l'histoire, c'est que Jim Ryan a fini par se faire virer aussi
    foxstep posted the 04/20/2026 at 11:39 AM
    Qu'est ce que ça tremple le zgeg quand t'as des talentutueux crée un beau chantier puis viennent les clowns de service ruiner toute les années de travails par les gens talentueux
    keiku posted the 04/20/2026 at 02:18 PM
    autant jim ryan c'était le vrai cancer de sony, mais je vais pas dire que yoshida était bon a son poste non plus
    keiku posted the 04/20/2026 at 02:26 PM
    gasmok2 J'aime bien le gars, mais c'est pas très classe de sa part de cracher sur son ancien boss.
    Je pensais les japonais avaient un peu plus de tenue que les américains, il me montre le contraire ici

    Que veut tu on sait pas vivre au USA sans en attraper la philosophie
    kameofever posted the 04/20/2026 at 05:06 PM
    Jim Ryan est à PlayStation ce que Kinect est à Microsoft.
    C'est à dire le commencement de la fin.
    Heureusement qu'un Japonais a repris les commandes avec des décisions fortes concernant les Gaas et les portages sur PC.
    On ne peut pas en dire autant de la politique tarifaire complètement hors sol.
    heracles posted the 04/20/2026 at 05:34 PM
    C'est vraiment une mega giga merde de Ryan. Au même rang que Mattrick certainement
    mibugishiden posted the 04/21/2026 at 05:31 AM
    Pour moi ces entreprises doivent avoir un PDG de leur propre pays, ne serait ce pour l'image vehiculé mais aussi les valeurs du pays, surtout au Japon etre à la tete d'une grosse boite c'est limite une mission divine.

    Avoir un americain ou anglais à la tete de PS c'est n'importe quoi, comme la succession du troupeau d'hindous qu'on se tappe à tous les postes chez Microsoft depuis des années. Au moins Apple par exemple ont des dirigeants americains.
    zephon posted the 04/21/2026 at 08:56 AM
    kameofever il est là depuis le début de la marque en 94 donc bon
    azerty posted the 04/21/2026 at 10:53 AM
    C'est plus rétrogradation
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo