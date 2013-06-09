- Shuhei Yoshida, qui a dirigé Sony Worldwide Studios pendant 11 ans, a déclaré avoir été « licencié » de ce poste par Jim Ryan, alors PDG, « parce que je ne l'écoutais pas ».



- Yoshida a laissé entendre que Ryan « lui avait demandé de faire des choses absurdes, et que j’avais répondu “Non” », avant d’ajouter qu’il avait beaucoup apprécié le poste que Ryan lui avait proposé en tant que responsable de PlayStation Indies.



- Yoshida s'exprimait lors du festival australien ALT: GAMES, où il a partagé son point de vue sur ce qui, selon lui, fait le succès d'un jeu indépendant.

« J’ai aidé Santa Monica à créer God of War, Naughty Dog à créer Uncharted et The Last of Us, et Sucker Punch à créer le magnifique Ghost of Tsushima », a-t-il déclaré, décrivant son travail au cours des années 2000. « Ghost of Tsushima a été l’un des derniers jeux sur lesquels j’ai travaillé en tant que président de Worldwide Studios. »



« Mais en 2019, après 11 ans à la tête du développement interne, j’ai été licencié de ce poste. »



« Jim Ryan voulait m’écarter du développement interne parce que je ne l’écoutais pas », a-t-il déclaré d’un ton enjoué, provoquant l’hilarité du public. « Il m’a demandé de faire des choses absurdes, et j’ai dit “Non” »

Lorsque la nomination de Hermen Hulst, cofondateur de Guerrilla Games, au poste de directeur de Worldwide Studios a été annoncée, Sony est resté vague quant aux modalités de cette transition, se contentant d'indiquer que « Yoshida quittera son poste actuel de président de WWS pour prendre la tête d'une nouvelle initiative qui aura pour objectif de soutenir les créateurs indépendants externes ».







Jim Ryan, qui a rejoint Sony Computer Entertainment en 1994, a occupé le poste de PDG de Sony Interactive Entertainment (SIE) de 2019 à 2024.



Sous la direction de Ryan, SIE s'est lancé dans la production cinématographique et télévisuelle, a réorganisé Sony Worldwide Studios pour en faire PlayStation Studios, a racheté Insomniac Games, Housemarque, Nixxes, Bluepoint Games, Haven Studios et Bungie, et a déployé des efforts concertés pour publier des jeux sur PC et développer des titres en service continu, avec pour objectif à un moment donné de lancer 12 nouveaux titres en service continu d'ici 2025.

« Comme j’ai grandi avec Jim depuis l’époque de la PS1… on n’a pas envie d’avoir un de ses amis parmi ses subordonnés », a fait remarquer Yoshida.



Cependant, Ryan a proposé à Yoshida ce poste afin qu’il se consacre à l’amélioration du soutien apporté par PlayStation aux développeurs indépendants, « car tout le monde dans l’entreprise savait à quel point j’aimais les jeux indépendants ».



« J’ai vraiment apprécié ce rôle qui consistait à promouvoir et à faire connaître les jeux indépendants », a-t-il souligné.

Yoshida a finalement quitté PlayStation en janvier 2025, après 31 ans au sein de l'entreprise, pour créer sa propre société de conseil spécialisée dans les jeux indépendants, Yosp Inc.

Comme il le décrit lui-même : « J’ai aidé des éditeurs et des développeurs indépendants chez Sony ces cinq dernières années, j’ai donc l’impression de continuer à faire la même chose, mais cette fois en tant qu’indépendant. »



« Je suis libre de participer à n’importe quel podcast. Je peux désormais parler de Nintendo, de la Xbox et de Steam », a-t-il déclaré, provoquant de nouveaux rires dans le public. « Et j’ai l’occasion de voir comment Nintendo et la Xbox soutiennent les jeux indépendants. C’est donc vraiment, vraiment génial. »



Dans la suite de son intervention, intitulée « Qu’est-ce qui fait le succès d’un jeu indépendant ? », Yoshida a passé en revue douze jeux indépendants remarquables qui l’ont marqué, en expliquant pourquoi. Parmi ceux-ci figuraient :



Journey et Before Your Eyes, pour l’avoir fait pleurer.



Dead Cells et Nine Sols, pour le plaisir qu’ils procurent à jouer.



Inscryption et Doki Doki Literature Club, pour ne pas être ce qu’ils semblaient être.



Cult of the Lamb et Ball X Pit, pour leur savant mélange des genres.



Viewfinder et Word Game, pour avoir inventé leurs propres règles.



Fall Guys et Marvel Snap, parce qu’on peut « ressentir la présence des autres »



Yoshida a également profité de son intervention pour donner des conseils aux développeurs indépendants – « Quand on suit la tendance, c'est déjà trop tard », a-t-il fait remarquer – et a raconté comment il était devenu complètement accro à Marvel Snap.



« La première année, il y a trois ans, je jouais à ce jeu avec trois comptes parce que je n'en avais jamais assez… À l'époque, je disais souvent : « Je vis entre deux parties de Marvel Snap. » Ça m'a complètement détruit. »

Yoshida explique qu'il a fini par supprimer un compte Marvel Snap par an, jusqu'à ce qu'il se détache complètement du jeu à la fin du mois de décembre 2025. La reconnaissance de ses efforts a été saluée par des applaudissements.