Éditeur : Studio Camelia

Développeur : Studio Camelia

Genre : RPG

Prévu sur PC

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois.

Situé dans un monde fantastique où la puissance des quatre éléments s'entremêle avec les thèmes de la camaraderie et de l'union, vous embarquerez dans un voyage épique aux côtés de Kayla et de ses alliés.-OST : Motoi Sakuraba (Dark Souls / Tales of / Star Ocean / Baten Kaitos / Valkyrie Profile / Golden Sun).