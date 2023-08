La PlayStation 5 a été expédiées à 41,7 millions d'exemplaires dans le monde, a annoncé Sony dans ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2023.Au total, 3,3 millions de PlayStation 5 ont été livrées au cours du trimestre clos le 30 juin 2023, soit une augmentation de 0,9 million par rapport à la même période de l'exercice précédent.Voici quelques statistiques supplémentaires :Il y a 108 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network au 30 juin 2023, soit 5 millions de plus que les 103 millions d'utilisateurs actifs au cours de la même période de l'exercice précédent.Les jeux PlayStation 5 et PlayStation 4 combinés se sont vendus à 56,5 millions d'unités au cours du trimestre clos le 30 juin 2023, soit 9,3 millions de plus que les 47,2 millions de jeux vendus au cours de la même période de l'exercice précédent. 6,6 millions d'unités étaient des titres de première partie, soit la même quantité vendue au cours de la même période de l'exercice précédent. 72 % des ventes de jeux étaient des téléchargements numériques de jeux de jeux complets, ce qui représente une baisse de 7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.Il convient de noter que Sony a déjà communiqué le nombre d'abonnés PlayStation Plus à la fin de chaque trimestre, ce qui n'est pas le cas dans l'annonce des résultats financiers d'aujourd'hui.- 3,3 millions d'unités livrées (41,7 millions LTD)- 47,4 millions d'abonnés PS+- 108 millions de MAU sur PSN- 56,5 millions de jeux vendus pour la PS5/PS4, dont 6,6 millions de titres d'éditeurs indépendants- 3,3 millions de consoles expédiés, ce qui porte les ventes à vie de PS5 à 41,7 millions de jeux vendus- 72% de ventes numériques au 1er trimestre- La demande de la PS5 est maintenant entièrement couverte, nous entrons dans la troisième phase des ventes de la PS5.- Les ventes hardware de la PS5 sont en hausse par rapport à l'année précédente mais en baisse significative par rapport au trimestre d'avant, en raison de la satisfaction de la demande latente et probablement parce que Sony va surement sortir une nouvelle révision de sa console donc ils réduisent la production de la Fat.- L'objectif de 25 millions semble difficile à atteindre mais pas impossible avec la sortie prochaine de Spiderman 2, la possible arrivée de la PS5 Slim et les remises.- La PS5 reste sur la bonne voie pour dépasser la PS4 d'ici la fin de l'année fiscale.- Les ventes de jeux sont en hausse grâce à un très bon trimestre, porté par des titres à succès tels que Diablo IV, Final Fantasy XVI et d'autres. Elle ont même dépassé les attentes.- La transition se fait en douceur, comme en témoigne le nombre de joueurs mensuels, qui est relativement stable.- La contribution numérique est en baisse significative, en raison de la contribution plus élevée des nouveaux titres.- Pas de chiffres PS+ cette fois-ci, la croissance des abonnements stagne aux États-Unis.- Pas de chiffres de ventes mise à jour pour le PSVR2. En termes de revenus, il semble que ce soit un échec.