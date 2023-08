La PlayStation 5 a été vendue à 41,7 millions d'exemplaires dans le monde, a annoncé Sony dans ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2023.Au total, 3,3 millions de PlayStation 5 ont été livrées au cours du trimestre clos le 30 juin 2023, soit une augmentation de 0,9 million par rapport à la même période de l'exercice précédent.Voici quelques statistiques supplémentaires :Il y a 108 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network au 30 juin 2023, soit 5 millions de plus que les 103 millions d'utilisateurs actifs au cours de la même période de l'exercice précédent.Les jeux PlayStation 5 et PlayStation 4 combinés se sont vendus à 56,5 millions d'unités au cours du trimestre clos le 30 juin 2023, soit 9,3 millions de plus que les 47,2 millions de jeux vendus au cours de la même période de l'exercice précédent. 6,6 millions d'unités étaient des titres de première partie, soit la même quantité vendue au cours de la même période de l'exercice précédent. 72 % des ventes de jeux étaient des téléchargements numériques de jeux de jeux complets, ce qui représente une baisse de 7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.Il convient de noter que Sony a déjà communiqué le nombre d'abonnés PlayStation Plus à la fin de chaque trimestre, ce qui n'est pas le cas dans l'annonce des résultats financiers d'aujourd'hui.- 3,3 millions d'unités livrées (41,7 millions LTD)- 47,4 millions d'abonnés PS+- 108 millions de MAU sur PSN- 56,5 millions de jeux vendus pour la PS5/PS4, dont 6,6 millions de titres d'éditeurs indépendants- 3,3 millions de consoles expédiés, ce qui porte les ventes à vie de PS5 à 41,7 millions de jeux vendus- 72% de ventes numériques au 1er trimestre