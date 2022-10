Actualité générale

, et dont la franchise a particulièrement été mise en avant ces derniers mois avecSi nous savons que différents projets sont actuellement à l'étude,entre autre, il semblerait queEn effet,. Peu de détails ont été donnés sur la forme que cela prendra, ni même quels studios et éditeurs ont été approchés pour réaliser cela.En tout cas, il semble peu probable que nous ayons droit à une adaptation des aventures decompte tenu de son parcours dans les différentes éditions, mais la franchise dispose néanmoins d'un très large éventail de personnages pour proposer des choses diverses et variées.Mais prenons tout de même des gants car nous ne sommes pas l'abri du fait que la franchise soit également adaptée pour le marché mobile.Affaire à suivre.