Et l'article de MaG - Movie & Game sur l'échange avec Christopher Gans sur les prochains SH:Christophe Gans réalise le prochain film Silent Hill. Il a confirmé également dans une vidéo (ci-dessus) auprès de MaG - Movie & Game, qu'il échange régulièrement avec KONAMI et les devs de la Silent Team qui développent au moins un jeu:

Donc je travaille avec la Silent Team, les créateurs originaux. Chez Konami y a plusieurs jeux, y a plusieurs équipes, y a toute une ligne de jeux en fait. Ils vont revigorer la franchise. Je pense qu'ils ont été très impressionné par les succès des reboot de RE 2 et 3 qui sont effectivement des jeux absolument extraordinaire.

posted the 10/07/2022 at 12:58 PM by jenicris