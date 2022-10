C'est au détour d'une interview de(Le Pacte des Loups, Crying Freeman, Silent Hill) au Festival du film fantastique de Strasbourg que j'ai eu la confirmation qu'Christophe Gans, réalisateur du film de 2006 et qui travaille sur un second volet Silent Hill échange régulièrement avec... la Silent Team à l'origine des premiers jeux !Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les fans même s'il s'agissait un peu d'un secret de Polichinelle ! Je vous invite à voir notre vidéo d'interview pour en découvrir davantage sur son prochain film et glaner quelques infos sur ses échanges avec la Silent Team.N'hésitez pas à faire tourner la vidéo !On est un site totalement indépendant et bénévole, pour nous soutenir, c'est par ici :https://www.youtube.com/channel/UCeM-LxmnzEwVjPMAVjR2mYg?sub_confirmation=1https://www.movieandgame.fr/interview-de-christophe-gans-et-echange-sur-les-prochains-silent-hill-au-feffs/https://youtube.com/shorts/yv5D-75P1yA?feature=share