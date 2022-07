Via une Interview dans Famitsu:- Il n'est pas prévu de faire revenir Dirge ou Before Crisis pour le moment.-L'histoire de Crisis Core Reunion sera fidèle à l'original. Aucun changement ni aucune nouveauté n'ont été ajoutés à cause du remake en termes d'histoire. Ils ont changé des choses esthétiques comme le design de l'épée Buster.-Le projet de remake a toujours été prévu pour être une trilogie depuis le début, mais après le premier jeu Kitase a exploré la possibilité de le faire en 2 jeux au total. Mais finalement, ils ont opté pour 3 jeux.- Il ne peux pas dire comment s'appellera le troisième jeu, mais Nomura veut que les trois jeux restent des "FF7R".-Il n'y aura pas de lieux du jeu original coupés dans le remake. Cependant, en raison de la structure du remake étant plusieurs jeux, il y aura un léger changement dans l'ordre des lieux que vous visitez. Mais aucun lieu ne sera supprimé.-Nous savons que certains fans s'inquiètent du fait que le jeu sera terminé en 3 parties, et que certaines choses pourraient être coupées ou raccourcies. Mais rien ne sera coupé ou raccourci.La bande-annonce de Rebirth était un teaser, elle ne contenait pas vraiment d'informations. La prochaine fois que nous montrerons des informations sur le jeu, elles seront beaucoup plus importantes et passionnantes.- Nomura confirme également que le passage que l'on voit dans le trailer est bien celui du jeu original que certains avaient reconnu.