Maintenant que les différents éditeurs et constructeurs ont fait leur communication concernant leurs plans à venir en marge de l', nous nous demandions quand est ce quesortira de son silence pour communiquer sur ce qu'il a prévu dans les mois à venir pour saEt bien, l, où nous devrions en apprendre davantage concernant, mais aussi d'autres informations sur des projets tiers et indépendants à venir.

Who likes this ?

posted the 07/06/2021 at 02:06 PM by liquidus