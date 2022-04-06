Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 07/05/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Press Start] La vraie part du Physique dans le jeu vidéo
Press Start


Je vais être directe : le "?" dans la vignette est juste là pour faire joli.
C'est donc une affirmative, Sony ment sur le physique et sur la part que cela occupe sur le marché vidéoludique.
Et on va comprendre comment et pourquoi?
Et surtout répondre à 2 questions :
Quelle est la vraie part du physique ?
Pourquoi le physique est appelé à mourir dans le domaine du jeu vidéo alors qu'il résiste bien dans les autres domaines du divertissement ?
https://www.youtube.com/watch?v=vlDZ6us1EZk
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    famimax, aeris201
    posted the 07/05/2026 at 06:50 AM by nicolasgourry
    comments (12)
    cyr posted the 07/05/2026 at 07:01 AM
    Tourner la page. Sony ne changera pas d'avis. C'est pour une question d'économie.
    nyseko posted the 07/05/2026 at 07:12 AM
    Qu'ils mentent importe peu, ce n'est qu'une distraction pour faire avaler la pilule aux naïfs.

    Même avec seulement 5% de vente en physique, si Sony voulait le continuer, ils le pourraient.

    Mais ils veulent simplement tuer le physique et le marché de l'occasion afin d'augmenter leurs marges.

    Ne soyez pas naïf.
    nicolasgourry posted the 07/05/2026 at 07:17 AM
    nyseko il dit pas le contraire dans la vidéo.
    Personne est naïf, juste que l'on veut de l’honnêteté intellectuel de leur part.
    badeuh posted the 07/05/2026 at 07:19 AM
    Vu hier, et comme toujours lorsqu'il analyse les rapports financiers c'est très bien.

    Oui Sony met en lumière des chiffres trompeurs dans la com car le physique représente 3% des revenus mais 32% des ventes de jeux vendus en physique comme en démat.

    Après la faute est surtout coté Editeur, car depuis des années les plus rales sur l'occasion et les marges faites sur le physique. Sony n'a fait 'que' proposer une solution (bien que ça ne m'arrange pas).
    grundbeld posted the 07/05/2026 at 07:34 AM
    cyr D’économie qu’il dit ! Tu y crois réellement ?

    En vrai avec des clients aussi affûtés et incrédules que toi, le grand capital ne risque pas de claquer du boule de sitôt.
    masharu posted the 07/05/2026 at 07:35 AM
    Soyez résistant oui. On voit ceux qui acceptent de manger de la merde .
    cyr posted the 07/05/2026 at 07:37 AM
    nyseko le lecteur a un coût dans la chaîne de production. Donc s'il y que 5% de physique, la question paraît évidente.

    Et les usines de fabrication de bluray. Si la fabrication diminue, le coût augmente, donc encore une fois c'est purement économique.



    Bref au moins il on annoncé avant la sortie de la ps6, pour tromper personne.

    Reste a savoir si le lecteur amovible de la ps5 fonctionnera sur la ps6 pour que les gens puisse jouer a leur jeux ps5 sur ps6 (sinon va falloir garder sa ps5 et acheter une ps6).


    grundbeld c'est deja plié depuis longtemps. Je suis full demat depuis la wii u, donc bon je me sens pas concerner.
    cyr posted the 07/05/2026 at 07:41 AM
    Et franchement si la part du physique était de 50% si on en crois certains ici et la, vous penser réellement que sony prendrai le risque de perdre une grosse partie de leur consommateur ?

    Car oui pour gta6 la question ne se pose pas. C'est un public qui consomme principalement du fta, call of , fifa et ne consomme pas les autre production dont les jeux sony.

    Alors que pour les joueurs qui achète du physique, ils achètent un peu de tous, du sony en jeux.

    Donc franchement, soit sony est très bête s'il se base sur des données corrompu, ou soir c'est vous qui refusez de regarder la réalité en face.
    nicolasgourry posted the 07/05/2026 at 07:48 AM
    cyr la propriété d'usage n'a aucune valeur à tes yeux, si je comprends bien.
    masharu posted the 07/05/2026 at 07:52 AM
    cyr Mec, j'ai écris un article que tu n'as certainement pas lu. Les NFT, le movement woke, l'IA générative, cette décennie on a eu des gens à la tête de l'industrie du jeu vidéo qui ne pensent qu'au fric sur ces sujets là et font n'importe quoi, et qui ont été critiqué pour ça. Tu crois réellement que les gens refusent la "réalité sur l'état du jeu vidéo en physique" ? C'est plutôt avec le niveau intellectuel de personnes comme toi qu'on en est là . Vous êtes nombreux donc c'est au moins ça de gagner . Tu n'accepteras jamais la critique et de te remettre en question alors continues d'être un consommateur arriéré, qu'est-ce que tu veux que je dise. Sony, Nintendo et cie, ils peuvent compter sur des consommateurs comme toi .
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 07:54 AM
    masharu je te jure ce mec c'est une véritable catastrophe
    vyse posted the 07/05/2026 at 08:17 AM
    cyr nan mais cherche pas ça boucle a l'infini sur gamekyo ; déjà je l'ai signalé mais on m'a chié a la gueule
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