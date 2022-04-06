description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Je vais être directe : le "?" dans la vignette est juste là pour faire joli.
C'est donc une affirmative, Sony ment sur le physique et sur la part que cela occupe sur le marché vidéoludique.
Et on va comprendre comment et pourquoi?
Et surtout répondre à 2 questions :
Quelle est la vraie part du physique ?
Pourquoi le physique est appelé à mourir dans le domaine du jeu vidéo alors qu'il résiste bien dans les autres domaines du divertissement ?
Même avec seulement 5% de vente en physique, si Sony voulait le continuer, ils le pourraient.
Mais ils veulent simplement tuer le physique et le marché de l'occasion afin d'augmenter leurs marges.
Ne soyez pas naïf.
Personne est naïf, juste que l'on veut de l’honnêteté intellectuel de leur part.
Oui Sony met en lumière des chiffres trompeurs dans la com car le physique représente 3% des revenus mais 32% des ventes de jeux vendus en physique comme en démat.
Après la faute est surtout coté Editeur, car depuis des années les plus rales sur l'occasion et les marges faites sur le physique. Sony n'a fait 'que' proposer une solution (bien que ça ne m'arrange pas).
En vrai avec des clients aussi affûtés et incrédules que toi, le grand capital ne risque pas de claquer du boule de sitôt.
Et les usines de fabrication de bluray. Si la fabrication diminue, le coût augmente, donc encore une fois c'est purement économique.
Bref au moins il on annoncé avant la sortie de la ps6, pour tromper personne.
Reste a savoir si le lecteur amovible de la ps5 fonctionnera sur la ps6 pour que les gens puisse jouer a leur jeux ps5 sur ps6 (sinon va falloir garder sa ps5 et acheter une ps6).
grundbeld c'est deja plié depuis longtemps. Je suis full demat depuis la wii u, donc bon je me sens pas concerner.
Car oui pour gta6 la question ne se pose pas. C'est un public qui consomme principalement du fta, call of , fifa et ne consomme pas les autre production dont les jeux sony.
Alors que pour les joueurs qui achète du physique, ils achètent un peu de tous, du sony en jeux.
Donc franchement, soit sony est très bête s'il se base sur des données corrompu, ou soir c'est vous qui refusez de regarder la réalité en face.