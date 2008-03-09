profile
God of War : Amazon a trouvé son Kratos
Actualité PlayStation
L’adaptation live action de God of War pour Prime Video franchit une étape clé : la série a officiellement trouvé son Kratos. Ryan Hurst a été choisi pour incarner le personnage emblématique de la franchise PlayStation, dans une production portée par Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios.

Un choix loin d’être anodin. Hurst connaît déjà intimement l’univers de God of War, puisqu’il prêtait sa voix à Thor dans God of War Ragnarok, une performance saluée qui lui avait valu une nomination aux BAFTA.

La série s’inscrira dans la continuité narrative des derniers jeux et se concentrera sur la relation entre Kratos et son fils Atreus, au cœur d’un récit plus introspectif que spectaculaire, abordant la transmission, la paternité et la quête de rédemption. Le voyage initiatique du duo, motivé par la dispersion des cendres de Faye, constituera l’axe central de l’intrigue.

En parallèle, le projet précise également son encadrement créatif. Frederick E.O. Toye, réalisateur primé aux Emmy Awards (Shogun, The Boys, Fallout), réalisera les deux premiers épisodes, avec pour mission d’installer l’identité visuelle et narrative de la série.
Le showrunner Ronald D. Moore supervise l’ensemble du projet en tant que scénariste et producteur exécutif.

Commandée pour deux saisons, la série est actuellement en pré-production à Vancouver, tandis que le casting se poursuit.

Avec un Kratos désormais incarné et une équipe créative solidement établie, la série God of War sort progressivement du registre de l’intention pour entrer dans celui de la concrétisation.

    comments (36)
    jenicris posted the 01/14/2026 at 08:23 PM
    Pour le coup, ça me semble un bon choix.
    walterwhite posted the 01/14/2026 at 08:23 PM
    Opieeeeee
    shanks posted the 01/14/2026 at 08:26 PM
    Opie
    Opie
    micheljackson posted the 01/14/2026 at 08:35 PM
    Mince pourquoi ils n'ont pas pris Omar Sy
    shambala93 posted the 01/14/2026 at 08:36 PM
    I Promise to treat you as good as good as my leather and ride you as much as my Harley !

    Quand je vois sa tête je repense à cette scène ahah
    dalbog posted the 01/14/2026 at 08:48 PM
    Ça va être dur de trouver un Odin, tant Richard Schiff incarne à la perfection le personnage perfide et intelligent.

    Bon courage.
    shinz0 posted the 01/14/2026 at 08:53 PM
    Très bon choix
    Sons of Anarchy
    gat posted the 01/14/2026 at 09:05 PM
    shambala93 shanks walterwhite SoA
    shambala93 posted the 01/14/2026 at 09:18 PM
    gat
    13 ans que la série est terminée !

    J’adoré m’enfiler les épisodes avec Breaking Bad au même moment. Je me faisais les Soprano à cette même époque.
    victornewman posted the 01/14/2026 at 09:22 PM
    c'est le gars Son of Anarchy et Walking Dead
    altendorf posted the 01/14/2026 at 09:29 PM
    Super choix !
    walterwhite posted the 01/14/2026 at 09:30 PM
    gat

    shambala93 Homme de goût Soprano je l’ai faite l’année dernière, c’est tout en haut des meilleures séries.
    victornewman posted the 01/14/2026 at 09:32 PM
    micheljackson Ils ont hésité entre Omar et ta mère :'(
    shanks posted the 01/14/2026 at 09:37 PM
    victornewman
    Sérieux le bas fond de la réponse...
    A la semaine pro.
    bladagun posted the 01/14/2026 at 09:48 PM
    Pas mal pas mal
    cail2 posted the 01/14/2026 at 09:50 PM
    Ronald D. Moore au scénario ça rigole pas, ça promet !
    abookhouseboy posted the 01/14/2026 at 09:57 PM
    Il y a une certaine ressemblance faut reconnaître.
    mattewlogan posted the 01/14/2026 at 10:02 PM
    Très bien comme acteur
    gat posted the 01/14/2026 at 10:27 PM
    shambala93 walterwhite La voix de ce mec pue le charisme à 10000km
    zekk posted the 01/14/2026 at 10:36 PM
    Très bon choix!
    walterwhite posted the 01/14/2026 at 10:52 PM
    gat C’est tout le mec qui est charismatique
    lefab88 posted the 01/14/2026 at 11:07 PM
    espérons un scenario a la hauteur
    maxx posted the 01/14/2026 at 11:19 PM
    Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment que ce sera réussi... En tous cas ils semblent mettre les bonnes personnes derrière et le fait que ce soit deja 2 saisons de commandé me fait plaisir. C'est qu'ils vont dès le début prévoir le récit sur 2 saisons sans faire un truc rushé a la mort qui doit tenir que sur une saison au risque de pas être reconduit si ça fait pas le buzz. N'est-ce pas Netflix ?
    raioh posted the 01/15/2026 at 12:40 AM
    Choix d'acteur incroyable
    sadagast posted the 01/15/2026 at 01:26 AM
    En VO, ça va être étrange pour les fans et les habitués de God of War d'entendre Kratos avec la Voix de Thor dans Ragnarok, mais bon, je pense que ça passera malgré tout. Concernant la VF, je suis curieux de savoir si c'est Gilles Morvan (Thor) ou Frédéric Souterelle (Kratos) qui jouera ce Kratos ? Ou si ils feront venir une VF totalement à part comme la Série TV TLOU.

    Pour Ryan Hurst, les principales VF de l'acteur sont Jérôme Pauwels que vous avez sûrement entendu dans le MCU sur Frank Castle et Clint Barton et bien d'autres rôles encore et Emmanuel Gradi qui a incarné Rico Rodriguez dans les trois premiers Just Cause (jusqu'à son remplacement par Boris Rehlinger dans le 4ème), de Torvin dans l'Ombre du Mordor, de Mackenzie Carver dans les Zombies de Black Ops Cold War, Black Ops 6 et Black Ops 7 et de Dante dans le Premier Anime Devil May Cry (La première fois que j'ai entendu Gradi d'ailleurs).

    Donc, à voir si l'un de ces deux là pourraient incarner potentiellement Kratos en VF, si il faut conserver à tout prix Frédéric Souterelle ou alors choisir Gilles Morvan qui doublait déjà Thor dans God of War Ragnarok.
    kratoszeus posted the 01/15/2026 at 01:27 AM
    C'est pas lui qui double thor dans Ragnarok ?
    shinz0 posted the 01/15/2026 at 05:26 AM
    kratoszeus oui c'est bien lui
    djfab posted the 01/15/2026 at 08:11 AM
    Il faudra juste lui teindre la barbe en noir !
    azerty posted the 01/15/2026 at 08:41 AM
    djfab se raser la tète peut être...
    Sinon sympa le choix mais encore mec qui était dans l'univers, il jouait Thor dans la jeu, enfin bref...
    kratoszeus posted the 01/15/2026 at 08:58 AM
    shinz0 oui shanks la écrit dans la news j'ai lu trop vite
    mrvince posted the 01/15/2026 at 09:06 AM
    "...au cœur d’un récit plus introspectif que spectaculaire, abordant la transmission, la paternité et la quête de rédemption." Bah d'accord... Ca commence bien...
    likmus posted the 01/15/2026 at 09:07 AM
    Excellent acteur, très bon choix que ce soit au niveau de la voix la taille (pas loin de 2 mètres), la prestance et le jeu d'acteur.
    Il a crevé l'écran dans son rôle d'Opie dans SOA, un des persos les plus attachants de la série.
    opthomas posted the 01/15/2026 at 12:11 PM
    Pour une fois qu'ils choisissent un gars qui ressemble à quelque chose prêt au personnage.
    gasmok2 posted the 01/15/2026 at 01:11 PM
    mrvince J'espère me tromper mais ça sent l'excuse du "on va pas mettre trop de fric dans la série."
    naru posted the 01/15/2026 at 03:14 PM
    Mouais, le Kratos, le vrai, il est ici https://www.facebook.com/share/r/1AyB9jXSr7/
    mrvince posted the 01/15/2026 at 04:41 PM
    gasmok2 Bah c'est pas une excuse. C'est la vrai raison lol ca les arrange bien que les derniers sois moins épique et plus contemplatif.
