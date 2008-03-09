L’adaptation live action de God of War pour Prime Video franchit une étape clé : la série a officiellement trouvé son Kratos
. Ryan Hurst
a été choisi pour incarner le personnage emblématique de la franchise PlayStation, dans une production portée par Sony Pictures Television
et Amazon MGM Studios.
Un choix loin d’être anodin. Hurst connaît déjà intimement l’univers de God of War, puisqu’il prêtait sa voix à Thor dans God of War Ragnarok, une performance saluée qui lui avait valu une nomination aux BAFTA
.
La série s’inscrira dans la continuité narrative des derniers jeux et se concentrera sur la relation entre Kratos et son fils Atreus
, au cœur d’un récit plus introspectif que spectaculaire, abordant la transmission, la paternité et la quête de rédemption. Le voyage initiatique du duo, motivé par la dispersion des cendres de Faye, constituera l’axe central de l’intrigue
.
En parallèle, le projet précise également son encadrement créatif. Frederick E.O. Toye
, réalisateur primé aux Emmy Awards (Shogun
, The Boys
, Fallout
), réalisera les deux premiers épisodes, avec pour mission d’installer l’identité visuelle et narrative de la série.
Le showrunner Ronald D. Moore
supervise l’ensemble du projet en tant que scénariste et producteur exécutif.
Commandée pour deux saisons
, la série est actuellement en pré-production à Vancouver, tandis que le casting se poursuit.
Avec un Kratos
désormais incarné et une équipe créative solidement établie, la série God of War
sort progressivement du registre de l’intention pour entrer dans celui de la concrétisation.
Pour Ryan Hurst, les principales VF de l'acteur sont Jérôme Pauwels que vous avez sûrement entendu dans le MCU sur Frank Castle et Clint Barton et bien d'autres rôles encore et Emmanuel Gradi qui a incarné Rico Rodriguez dans les trois premiers Just Cause (jusqu'à son remplacement par Boris Rehlinger dans le 4ème), de Torvin dans l'Ombre du Mordor, de Mackenzie Carver dans les Zombies de Black Ops Cold War, Black Ops 6 et Black Ops 7 et de Dante dans le Premier Anime Devil May Cry (La première fois que j'ai entendu Gradi d'ailleurs).
Donc, à voir si l'un de ces deux là pourraient incarner potentiellement Kratos en VF, si il faut conserver à tout prix Frédéric Souterelle ou alors choisir Gilles Morvan qui doublait déjà Thor dans God of War Ragnarok.
Sinon sympa le choix mais encore mec qui était dans l'univers, il jouait Thor dans la jeu, enfin bref...
Il a crevé l'écran dans son rôle d'Opie dans SOA, un des persos les plus attachants de la série.