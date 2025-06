Actualité générale

Au deuxième jour du procès qui se tient à Bobigny, la parole a été donnée à l’un des principaux accusés :, ancien vice-président éditorial chez. Jugé pour harcèlement sexuel, harcèlement moral et complicité, il s’est défendu avec une ligne qui en dit long sur la culture d’entreprise en place à l’époque :Une formule légère, presque absurde, qui peine à masquer le fond : une série de comportements humiliants, dégradants, et normalisés au sein même des bureaux d’un des plus gros éditeurs mondiaux.À la barre,a expliqué ne pas avoir réfléchi à ses actes, évoquant l’“ambiance” et la “culture Ubi” dans laquelle il baignait. Il affirme n’avoir été ni formé au management, ni jamais recadré par les ressources humaines pourtant situées, selon ses dires, à "cinq mètres" de son bureau.Son comportement, décrit par plusieurs victimes, est pourtant difficile à justifier comme de simples "blagues de bureau".. Elle a fini par s’exécuter, simplement parce queParmi les autres “rituels” imposés :. Elle raconte aussi avoir dû, devant témoins, lui vernir les ongles des mains et des pieds en rose, juste pourde ce que son manager attendait d’elle.Des faits humiliants, répétitifs, et systématiquement couverts par une hiérarchie qui ne bronchait pas.Interrogé par la présidente du tribunal,. Il dit avoir eu l’impression, à l’époque, d’être. Une manière bancale de reconnaître que ce qu’il considérait alors commene l’était pas.Ce flou volontaire entre proximité, blague, et autorité hiérarchique est au cœur du problème.. Il parle d’une "culture geek" déjà en place à son arrivée, et de comportements banalisés.Mais cette banalisation justement, est ce que les victimes contestent.Il n’est pas le seul sur le banc des accusés.Dans les trois cas, les comportements ont duré. Et ils ont été tolérés. Jusqu’à ce que les enquêtes deet, en 2020, fassent éclater l’affaire au grand jour. À l’époque, Ubisoft s’engage à faire le ménage.Ce qui est jugé ici, ce ne sont pas uniquement des écarts personnels. C’est un système. Une culture d’entreprise où les abus ne sont pas des accidents, mais des éléments intégrés dans le quotidien professionnel. Où l’humour sert d’écran à la domination, où l’ambiance est un prétexte à l’humiliation, et où la hiérarchie s’abstient de tout contrôle.Ce qui fait écho aujourd’hui, c’est cette ligne de défense devenue classique :Comme si l’intention suffisait à effacer les faits. Comme si l’époque, ou la culture de l’entreprise, excusait tout.Mais ce procès rappelle une chose essentielle :