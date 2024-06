Après tout, les créateurs de jeux ne veulent pas refaire la même chose que ce qu'ils ont créé. Ils ne veulent pas que les gens apprécient la même chose. Je pense donc qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils voulaient changer radicalement dans le remake.



Mais au final, grâce à l'avis de la Bloober Team, qui sont également de gands fans de l'opus d'origine, le remake a été très respectueux de l'original.



Si l'équipe de développement avait été entièrement formée au Japon, le remake aurait pu être complètement différent.

Parlez-nous du système de jeu. Tout d'abord, au début de la version originale, il y avait une partie où l'on marchait le long d'une route forestière où l'on avait l'impression que quelque chose d'effrayant allait se produire, mais rien ne se passait. Bien qu'il ne se passe rien, le son et l'atmosphère font lentement naître un sentiment de peur secrète chez le joueur. Ces scènes sont-elles incluses dans le remake ?



Okamoto : " Bien sûr, cette partie sera pratiquement inchangée. Ce qui a changé au début, c'est le moment où vous rencontrez une créature pour la première fois. Le combat contre les créatures n'est pas très important dans SILENT HILL 2. C'est pourquoi, au début du développement, nous avons retardé la rencontre avec la créature encore plus que dans la version originale, dans le but de laisser les joueurs profiter du temps avant que le monde réel ne bascule dans la folie. Cependant, nous avons reçu de nombreux avis selon lesquels la rencontre était trop lente et manquait de contraste, ce qui la rendait ennuyeuse, et nous avons donc avancé le moment de la rencontre. Cela dit, le timing des rencontres est plus tardif que dans la version originale. Cela est principalement dû à des différences dans le système.

Quelques infos via Famitsu:- Bloober est en grande partie responsable de la volonté de rester fidèle à l'original ; Ito et Yamaoka voulaient changer beaucoup de choses dans le jeu.- Ils affirment de nouveau que les combats ne sont pas le point central de SH2.- L'interface est entièrement personnalisable et peut être désactivée.- James regarde toujours les objets, pour attirer notre attention sur eux.- "Pas de peinture jaune" comme dans certains jeux qui permettent au joueur de trouver facilement la voie à suivre.- La scène d'introduction a été refaite pour être plus fidèle à l'original, suite au commentaires des joueurs. Les mouvements du parkour de l'infirmière ont été corrigé également, suite aux commentaires des joueurs.- James était à l'origine modélisé pour être plus vieux parce que les joueurs sont maintenant plus âgé, mais ils ont inversé son look.