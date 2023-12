Je vous remercie pour l'élan de compassion et le soutien indéfectible que vous m'apportez. Nous vous en sommes profondément reconnaissants.



Nous sommes à la fois attristés et furieux de la récente cyberattaque criminelle contre notre studio et de l'impact émotionnel qu'elle a eu sur notre équipe de développeurs. Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes ces derniers jours pour nous soutenir mutuellement.



Nous savons que les données volées comprennent des informations personnelles appartenant à nos employés, anciens employés et entrepreneurs indépendants. Elles comprennent également les premiers détails de développement de Marvel's Wolverine pour PlayStation .5. Nous continuons à travailler rapidement pour déterminer quelles données ont été touchées.



Cette expérience a été extrêmement pénible pour nous.



Nous voulons que tout le monde profite des jeux que nous développons comme prévu et comme nos joueurs le méritent. Cependant, comme Logan... Insomniac est résistant. Marvel's Wolverine se poursuit comme prévu. Le jeu est en début de production et il est certain qu'il évoluera considérablement tout au long du développement, comme tous nos projets.

Nous apprécions l'enthousiasme de tous, mais nous partagerons des informations officielles sur Marvel's Wolverine lorsque le moment sera venu.



Au nom de toute l'équipe d'Insomniac, nous vous remercions pour votre soutien constant pendant cette période difficile.

Communiqué officiel de Insomniac Games sur Twitter: