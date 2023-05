Après que Nick de XboxEra est parlé de MGS3 remake pour le prochain Showcase PlayStation qui serait une exclusivité PlayStation.Jez Corden en rajoute davantag en évoquant le fait qu'il venait d'apprendre que Sony avait conclu un accord avec Konami pour MGS, Silent Hill mais également le prochain Castlevania :Ca reste une rumeur, mais Grubb affirmant que Sony a un showcase prévu à la fin du mois, on y verra peu être un peu plus clair a ce niveau.

posted the 05/07/2023 at 03:57 PM by jenicris