Depuis que Final Fantasy XVI a été présenté dans notre vitrine PlayStation 5 2020, les fans du monde entier attendent avec impatience des détails sur l'univers dark fantasy du jeu, les puissants Eikons et les Dominants qui les abritent, ainsi que le système de combat flashy annoncé dans les premiers trailers.



Nous sommes heureux de vous annoncer que l'émission State of Play de cette semaine abordera tous ces sujets et bien d'autres encore, alors rendez-vous en direct sur Twitch ou YouTube le 13 avril à 14h PT / 17h ET / 23h CEST, puis préparez-vous à la sortie de Final Fantasy XVI sur PS5 le 22 juin.

Un State of Play pour FFXVI vient d'être annoncé pour le 13 avril à 23h. 20 min de Gameplay selon le Twitter de PlayStation :