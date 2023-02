Hardware - 7.1 million de PS5 (Q3 de l'année dernière - 3.9 millions), plus de 32.1 million de PS5 livrés.



Physical software revenue - 93 million (Q3 de l'année dernière - 29 millions)



Digital software revenue - 244 million (l'année dernière - 181 millions)



First Party - 20.8 million



MAU - 112 million / PS+ -46.4 million

Ventes softwares - 86.5 million (l'année dernière - 92.5 millions)



Revenus des services de jeux et de réseaux (PlayStation) : 1246,5 milliards ¥/8,797 milliards $ (+53,3 % en glissement annuel)



Résultat d'exploitation des services de jeux et de réseaux (PlayStation) : 116,2 milliards ¥/0,820 milliards $ (+25,4 % en glissement annuel)



C'est de loin le plus grand troisième trimestre de SIE.



- Une performance qui bat tous les records ! Il s'agit du plus haut revenu trimestriel de PlayStation, tous trimestres confondus (le plus haut revenu pour tous les détenteurs de plateforme).



- Le plus haut résultat d'exploitation enregistré au troisième trimestre.



PlayStation a réalisé des bénéfices de 2,3 milliards USD au cours du calendrier 2022 malgré les lourdes dépenses.



Sony a maintenant mentionné avoir augmenté ses prévisions à 19 millions.



Sony discute actuellement de son inventaire élevé pour SIE/G&NS !



Ils ont clairement dit que nous avons une tonne de stock de PS5 et PSVR2 pour le quatrième trimestre à venir afin d'atteindre leurs objectifs de l'année fiscale.



Beaucoup de nouveaux utilisateurs de PS5 n'ont jamais eu PS4.

Sony a livré 7,1 millions de PS5 au troisième trimestre de l'année fiscale 22 :



Croissance significative en glissement annuel : 82,05% par rapport à 3,9 millions d'unités au T3 FY21.



Croissance significative par rapport au trimestre précédent : 115,15 % par rapport à 3,3 millions d'unités au deuxième trimestre de l'année fiscale 22.



- En l'état actuel des choses, Sony a livré 12,8 millions de PS5 au cours de cet exercice. Pour rappel, leur objectif pour l'année fiscale est de 18 millions de PS5 vendus.



- 32,1 millions de PS5 expédiées depuis le lancement contre 37,7 millions de PS4 dans le même laps de temps. Dans l'alignement du lancement, la PS5 est actuellement en retard sur la PS4 de 5,6 millions d'unités.

Sony a dévoilé son dernier bilan financier du dernier trimestre et voilà ce qu'il en ressort:Hardware:Tous les détail ici: