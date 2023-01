Horizon Forbidden West : en Europe, 80% des ventes ont bien été effectuées hors bundle Horizon Forbidden West : en Europe, 80% des ventes ont bien été effectuées hors bundle

Même si l'on se doute bien que le fait d'imposer des jeux en plus d'une console en stock réduit permet assez facilement de gonfler les ventes, cela ne veut pas dire que le succès n'est lié qu'à cette pratique opportuniste.



Sur le sujet des 10 millions de ventes pour Horizon Forbidden West, Christopher Dring de GamesIndustry vient en effet d'indiquer que pour ce qui concerne le territoire européen (Royaume-Uni inclus), 80 % des ventes du jeu l'année dernière ont bien été effectuées au détail sur PS5/PS4. Reste à voir ce qu'il en est pour Gran Turismo 7.



Guerilla valide donc pleinement son nouveau succès pour une franchise qui va encore beaucoup faire parler d'elle dans les prochain temps :



- Le jeu VR Call of the Mountain le 22 février 2023.

- L'extension Burning Shores le 19 avril 2023.

- Un MMORPG par NCSoft.

- Une série Live sur Netflix.

- Sans oublier les rumeurs sur un remaster PS5 (PC ?) de Zero Dawn.